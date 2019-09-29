【即時短評】彰化漁港盼了30年 鹿港風華再現契機
有個畫面可以閉眼想像一下…彰化漁港每天數百艘船隻進進出出，遊客到彰濱工業區參觀台灣玻璃館、世界唯一的玻璃媽祖廟、緞帶王觀光工廠及白蘭氏健康博物館，在港邊假日漁市人潮搶購剛上岸的新鮮魚貨及品嘗鮮魚湯，再結伴觀賞落日美景。相信只要彰化縣政府有心，鹿港風華再現指日可待。
王功夕照很美，美中不足是一處候潮港，港區和航道淤積嚴重，縣府清了又積，退潮時，老舊的船隻擱淺在泥灘上，漁港讓人有一種滄桑沒落之感；彰化人喜歡採買「現撈仔」的線西塭仔港，也是看「潮」進出的候潮港，很難結市吸引人潮。
台灣施工最久的公路，是台61線（西濱快速公路），施工近30年，何時能全線完工仍遙遙無期，幸好彰化縣境的34公里路段今年底終將工通車；全台施工最久的漁港在那裡？答案是彰化漁港，仍在施工中。
彰化漁港也讓漁民盼了快30年，直到民國103年11月14日行政院才拍板定案，決定以14.42億元開發彰化漁港，因設計、招標等作業，又拖了3年，到106年才正式動工興建。
第一階段建港工程預定明年底完工啟用，因彰化漁港將是彰化縣未來唯一不須候潮的漁港，即每天港區都是滿滿海水，數百艘漁船、舢舨、漁筏隨時進進出出，縣府應把握鹿港風華再現的契機，趕快全盤規畫，結合彰濱工業區內的台灣玻璃館、玻璃廟、緞帶王觀光工廠及蘭氏健康博物館，並做好完備的公共設施，推出假日漁市，打造彰化縣另一處兼具觀賞夕照美景的遊舔景點。
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