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媽祖昇天日鹿港天后宮拜香奈兒 信徒秒殺認捐想帶回家

2019-09-29 23:24聯合報 記者林宛諭╱即時報導

農曆9月9日是媽祖昇天日，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年特別自掏腰包採買包括Chanel等名牌化妝品將用來擺放「花粉桌」拜媽祖，他也首度要把這些拜過媽祖的化妝品和民眾結緣，讓大家登記認捐，從1千多元的口紅到1萬多元的專櫃高檔保養品，被民眾秒殺登記，有信徒說，拜過媽祖的化妝品拿來擦覺得會被祝福，會變漂亮，也有丈夫還買來送老婆，要表達寵妻心意。

張偉東說，這是他個人拜媽祖的心意，因為媽祖是女神，他提供化妝品恭宴妝扮媽祖的心意，今年他覺得應開放給信徒結緣，讓民眾也可以受到媽祖加持，希望可以守護大家「裡外的美麗」，結緣金全數再捐獻給天后宮。

鹿港天后宮總幹事劉家汶說，天后宮每年都會在農曆9月媽祖昇天日、3月媽祖聖誕日用化妝品供奉在花粉桌，今年首度開放讓民眾認捐添香油，今年的化妝品是主委張偉東分二次出國時在機場免稅商店採購，36樣化妝品日前po在主委臉書上，開放讓大家登記認捐，從近千多元的克蘭詩定妝噴霧、一千多元的口紅，到香奈兒一萬五千元的高檔保養品，都被民眾秒殺，已快登記完。

有信徒說，拜過媽祖的化妝品拿來擦覺得會被祝福，會變漂亮，也有丈夫特別登記要還買來送妻子，表達愛妻心意，劉家汶說，媽祖昇天日經過一整天放在廟裡敬拜的保養品會讓信徒覺得擦起來特別有效果。

宗教民俗專家台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢表示，早期會拜化妝品的只有七夕時的七娘媽，但現代只要是女神像媽祖、九天玄女等，信徒也會拜化妝品，供品更隨時代改變、與時俱進，從古早的碰粉、春仔花、胭脂、明星花露水，到現代的香奈兒。

雖然拜過神明的化妝品標價與市價差不多，但民眾總認為有媽祖加持過，就是不一樣。

林茂賢說，廟方或信徒都會把最好、最珍貴的拿來拜神，所以拜名牌化妝品是可以理解的，當然認購拜過神明的名牌化妝品來送老婆，也是一種對老婆的珍惜之心，至於拜過神明的會不會效果比較好? 本來擦點保養品和化妝品就會變漂亮，其實也是心誠則靈。

農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買...
農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買36組Chanel、克蘭詩等名牌化妝品用來擺放「花粉桌」祭拜媽祖並讓民眾結緣認捐，所得全數再回捐天后宮，開放登記後民眾秒殺認捐。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港天后宮近年來都會用暢銷的化妝品在「媽祖升天日」擺放「花粉桌」拜媽祖。圖...
彰化縣鹿港天后宮近年來都會用暢銷的化妝品在「媽祖升天日」擺放「花粉桌」拜媽祖。圖／鹿港天后宮資料照
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農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買...
農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買36組Chanel、克蘭詩等名牌化妝品用來擺放「花粉桌」祭拜媽祖並讓民眾結緣認捐，所得全數再回捐天后宮，開放登記後民眾秒殺認捐。記者林宛諭／攝影
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農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買...
農曆9月9日是民俗中的「媽祖升天日」，彰化縣鹿港天后宮主委張偉東今年自掏腰包採買36組Chanel、克蘭詩等名牌化妝品用來擺放「花粉桌」祭拜媽祖並讓民眾結緣認捐，所得全數再回捐天后宮，開放登記後民眾秒殺認捐。記者林宛諭／攝影
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化妝品媽祖天后宮

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