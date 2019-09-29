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南投大華嚴寺萬神博覽會 盼信仰普及淨化人心

2019-09-29 21:05聯合報 記者江良誠╱即時報導

中、美貿易戰，加上總統選舉口水戰，造成人心浮動不安，南投縣鹿谷鄉大華嚴寺一連6天舉辦萬神博覽會；大華嚴寺導師海雲繼夢和上表示，「是非譭譽轉頭空」，大家一起力行向善，安定人心最重要。

萬神博覽會邁入第六年，今年由大華嚴寺與北港朝天宮、寰宇媽祖文化國際交流協會合辦，前兩天邀請宗教民俗專家學者參與「萬神論壇」，今天舉辦萬神嘉年華，來自全台的演藝團體或跳舞或吟詩，內容從芭蕾舞、非洲鼓、詩詞吟唱到敦煌飛天，跨宗教也跨領域，打破宗教藩籬與人心歧見。

「只有人天和諧、天上安寧，人間才有幸福，」海雲繼夢說，世人總是為了小事而吵得不可開交，世界太不安寧，信仰最要緊的是能夠普及，讓人心向善，內心清淨。只要人心安定，大家以堅定的信仰和智慧好好溝通，即可克服困難。

海雲繼夢又說，民間信仰有「外相」，萬神博覽會涵括與神祉有關的繪畫、裝置藝術、攝影，吸引民眾前來觀賞，就是要引人注意善的一面，把心安定下來。

2019華嚴萬神博覽會以「天上聖母」為核心主題，前天開幕式全台百尊媽祖駕臨，內政部常務次長邱昌嶽、南投縣政府民政處副處長賴瓊美、鹿谷鄉鄉長邱如平、北港朝天宮董事長蔡咏鍀都特別出席觀禮。蔡咏鍀表示，期待「萬神」的影響力持續擴大，號召各宗各派共同「佛道雙修」。

大華嚴寺為落實敦親睦鄰，讓佛教文化教育向下紮根，在萬神博覽會開幕典禮啟動啟動鹿谷鄉清寒優秀學生獎學金，鼓勵鄉內國中小學生勤奮向學、培養良好品行，此外，大華嚴寺資助鹿谷國中成立華嚴青年鼓隊；寺方希望透過贊助學校、成立獎學金，創造地方幸福、守護國家未來。

南投縣鹿谷郷大華嚴寺與北港朝天宮交流，舉辦萬神博覽會，朝天宮媽祖坐鎮博覽會。圖／...
南投縣鹿谷郷大華嚴寺與北港朝天宮交流，舉辦萬神博覽會，朝天宮媽祖坐鎮博覽會。圖／大華嚴寺提供
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北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）贈送純金媽祖與千里眼、順風耳給大華嚴寺，由華嚴寺護法...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）贈送純金媽祖與千里眼、順風耳給大華嚴寺，由華嚴寺護法代表（左）接受。圖／大華嚴寺提供
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萬神博覽會跨宗教獲得不少廟宇支持，有兩座印度教的廟宇送來神尊（第一排的左、右）共...
萬神博覽會跨宗教獲得不少廟宇支持，有兩座印度教的廟宇送來神尊（第一排的左、右）共襄盛舉。圖／大華嚴寺提供
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