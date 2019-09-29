說了快30年 鹿港何日能恢復有港的古鎮風華

2019-09-29 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰濱工業區內彰化漁港「有港無口」，預定地至今仍是一處封閉的湖泊，何時能開港營運讓附近五百多艘漁港、舢舨和漁筏的漁民等待了近30年；縣長王惠美今天說，目前同時進行北防風林、圍堤、2座浮動碼頭等3項工程，她希望能在明年底完工，讓鹿港恢復真正有港的古鎮風華。

彰化縣擁有台灣西海岸最長的潮間帶，沿海漁業鼎盛時曾有8百多艘漁船、舢舨和漁筏，因沿岸的10處泊地(包括王功漁港、塭仔港、崙尾灣)都屬候潮港，即船隻必須等到漲潮時才能出海捕魚或進港上岸，漁民進出海很不方便，船隻四處停泊，如今仍有漁船180多艘、舢舨及漁筏共400多艘。

王惠美說，因彰化漁港將是彰化縣唯一不須候潮的漁港，她了解漁民等待的急切心情，已督促農業處和廠商要做好施工中的3項工程品質，早日開港營運。因當初計畫經費是民國103年核定，如今工程原物料都上漲，部分工程經檢討後被迫先縮減，縣府正向中央爭取增加3.2億元經費。

根據規畫，彰化漁港的南側將作離岸風電開發作業船的運維碼頭，北側是傳統漁港，東北角設2座浮動碼頭。防破堤北側長505公尺、南側長168公尺，目前施工進度50%，2座浮動碼頭工程施工進度達92%；農業處副處長郭至善說，目前施工順利，明年底3項工程都能如期完工。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，彰化漁港工程已拖太久，讓漁民等了又等，目前船隻主要泊靠崙尾灣、塭仔港及王功港；目前施工的彰化漁港第一階工程少了很重要的曳船道、及岸邊加油站、製冰廠，浮動碼頭原本規畫3座，現在只做2座，彰化漁港即使明年底營運，漁民作業仍很不方便。