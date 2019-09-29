簡立峰談Al趨勢 跨領域結合與異業合作

2019-09-29 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



Google台灣董事總經理簡立峰在東海大學演講Al趨勢。圖／東海大學提供 分享 facebook 東海大學智慧轉型中心、東海大學管理學院EMBA、天下雜誌、中菁會及磐石會今(29)日共同舉辦「洞見AI 新趨勢-智慧轉型管理論壇」邀請Google台灣董事總經理簡立峰演講「AI 發展趨勢與台灣機會。」

簡立峰提到當年在讀書時就有AI，自己是台大的第一位AI畢業生，在40年前即有研究AI。他說，包括電視的轉型、無人駕駛車的應用、機器圍棋等，以及Google想要成為美國最大的無人駕駛團隊，其中也會有許多條件上的需求及限制。

他提到大家對於AI不了解，以至於做了很多不正確的判斷。AI時代來臨，科技進步非常快，一定要跨領域的應用以及異業整合。

人工智慧、物聯網、大數據正快速改寫人類生活及產業型態，對營運決策帶來革命性提升。根據研究機構IDC分析，明年全球50%大型企業業務重心，將是創造數位加值產品、服務與體驗，2021年數位轉型將貢獻台灣4,000億GDP。

上福全球科技總經理王瑞麒、全國動物醫院事業群、侑哲有限公司董事長張聖宗擔任與談人，探索企業推動數位轉型落地痛點與價值創造。

東海大學副校長詹家昌表示：「最近幾年在物聯網及大數據趨勢下，大家都非常關注此議題，AI發展速度越來越快，改變產業也改變生活。東海是高等教育要扮演重要腳色，去年黃齊元校友引進的AWS和成立的智慧轉型中心，對學校意義重大，未來學校將對AI發展貢獻心力，在教育、產學、技術和管理上齊頭並進。」同時也關注智慧醫療、高齡樂齡等發展。

這次論壇產學界代表、企業CEO、EMBA校友等近兩百餘人出席，包括有東海大學副校長詹家昌、創信國際董事長吳振山、永信國際董事長李芳全、鉅虹建設董事長劉品辰等。

東海大學管理學院新任院長陳鴻基表示，將聯手東海大學智慧轉型中心，探索台中隱形冠軍國際競爭力，打造新商業模式；同時也將與校內各學院開啟新鏈結，強化跨領域合作，今年適逢東海EMBA20周年，匯集豐富資源和龐大校友人脈，創造新契機。

藍濤亞洲總裁黃齊元為回饋母校東海大學，特別捐贈並成立「藍濤講座教授」，首位藍濤學術講座教授陳鴻基推動「管理新三力：智慧轉型力、跨域學習力、商業邏輯力。」打造台灣史丹佛。