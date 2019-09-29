鹿港老街建置防災地圖 滅火器隨手可得

2019-09-29 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮是廟宇林立的觀光勝地，今年消防局獲民間捐贈140個滅火器，建置老街防災地圖，在小巷道內的防災地圖標示滅火器位置，讓居民和遊客遇到火災緊急狀況時，都能很快拿到滅火器滅火，今天在鹿港老街公會堂並進行「街坊齊心GO 向火災說NO」的宣導活動，推動全民都能建立自主防災觀念。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，鹿港老街有許多古蹟、廟宇等文化資產，防災工作更重要，除先前鹿港永安宮、新祖宮已捐贈認養40支滅火器外，今天鹿港扶輪社也捐贈認養100支滅火器，安裝範圍遍布7個里，充實老街防災能量，並結合商圈店家製作老街防災地圖，一旦發生緊急事件，可供店家、遊客、里民查詢附近可用資源，推動自助、共助、公助的全民防災概念，為了建置永續防災設備，這些滅火器的定期耗材更換也由民間認養。

鹿港扶輪社社長鄭永豐表示，消防工作是最有功德的事，可以救大家的生命財產太重要了，值得大家一起來關心，所以扶輪社響應消防局的防災地圖發想捐滅火器，像先前的鹿港古蹟鳳山寺半夜被燒毀，如果大家發現得早，同心協力及時救火，也許可以減少損失。

消防局第三大隊今天在鹿港鎮公會堂進行包括火災模擬屋、油鍋起火怎麼辦？CPR與AED的操作演練及宣導，彰化縣消防局副局長邱聰佳、鹿港鎮長許志宏等人都參加，許志宏還現場做了CPR心肺復甦術操練，大家在一旁說「鎮長有練過哦」。

施順仁說，火災模擬屋要讓大家瞭解「小火快逃，濃煙關門」的重要性，還有尋寶遊戲，讓民眾找到防災地圖中的滅火器位置，就可換小禮物，寓教於樂。