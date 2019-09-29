台中自行車嘉年華會熱鬧登場 千人騎自行車遊台中

2019-09-29 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市觀旅局主辦的「2019台中自行車嘉年華」主題活動今天在台中都會公園舉辦，號召千名騎士體驗城市騎乘樂趣與自行車道魅力，另有50攤自行車品牌展售、台灣精品展示與自行車周邊商品，10多攤胖卡與美食攤位助陣，日本友好城市青森縣平川市的政府部門也共襄盛舉，舉辦互動遊戲。

台中市副市長楊瓊瓔在活動出發前致詞時表示，盧秀燕市長多箭齊發的抗空汙政策已經讓台中空氣品質獲得大幅度改善，更要大力推動自行車觀光，讓台中持續成為全台灣最適合自行車休閒旅遊的城市。同時，國際知名自行車業者及單車配件與零件商，以及眾多在地自行車業者積極參與本次活動，就是要讓民眾看見屬於台中的產業驕傲。

中市觀旅局長林筱淇表示，為增加活動的健康與樂趣，「2019台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」，今年主活動首度策畫了結合自行車與路跑的「輕兩鐵自我挑戰」，總騎乘40K及路跑5K，吸引眾多熱愛挑戰的車友報名參與。而「自行車趣味闖關」活動，則召集車友與一般民眾，在潭雅神自行車道上，體驗以「台中的五道滋味」為主題的闖關活動，並於中科公園、戰車公園、六寶公園、神岡和平場站及圳前仁愛公園設立具台中在地特色的關卡點及補給站，期望透過活動設計讓民眾能領略台中自行車道的魅力與特色。