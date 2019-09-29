若2燃氣機組上缐 台電：台中電廠114年起空汙大降

2019-09-29 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



針對外界指台中電廠機組只增不減，「火力全開、沒有極限」，台電今指出，如此說法「與事實不符」且未來2部燃氣機組上缐後，4部燃煤機組將轉為備用，在「以氣代煤」及環保設備改善下，114年起空汙排放總量與107年比較將可減少約62%至72%，

台電澄清，中火早已將10部機組的運轉，調整成秋冬8部機、夏季9部機，更於空品不良時期，主動「友善降載」及「環保停機」，何來火力全開之說？更何況，未來2部燃氣機組上缐後，4部燃煤機組將轉為備用，在「以氣代煤」及環保設備改善下，114年起空汙排放總量與107年比較將可減少約62%至72%，減碳量可達58萬至218萬噸，具實質減排效益，又能讓電力調度有彈性，這是兼顧穩定供電與環境保護的做法。

台電說明，中火新增燃氣機組後，4部燃煤機組轉為備用，係扮演救火隊角色，不會如部分人士所稱「備用」仍可能藉各種理由重新啟動，台電只有在「運轉中機組臨時故障、發生天然災害等因素造成系統備轉容量率偏低、影響供電安全時才會調度啟動」，即使運轉也是短時間，不會長期使用。

就像一家公司加入新的生力軍，平常人力（發電量）已經足夠，就讓四位舊員工轉為以時薪計價的臨時工，平常不用付薪水，萬一發生「急單」短期需要人手時，他們可以立刻上來幫忙，台電不解，這四位臨時員工平時不會妨礙到別人，又可以發揮臨時救急的作用，為什麼就是容不下他們，一定要把他們趕走？

台電強調，穩定供電責無旁貸，減汙減排「全力」而為，都是台電持續在做的事。平時透過降載減排與環保停機減汙減排，調度過程皆於官網揭露，透明公開供全民檢視，目前更投資413億元積極進行中火1至10號機空汙改善，其中1至4號機環保改善工程將先行於今年完成，剩下於113年底前亦可陸續完成。