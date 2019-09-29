串聯山線自行車道 潭雅神綠園道前段明起封閉7月

2019-09-29 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市建設局「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」已在今年動工，為了再利用鐵路高架化下方空間，第一標工程預計施作鐵路高架下方9.9公里貫穿豐原區及潭子區的自行車道，透過第二標土建工程自行車跨橋建置，串聯潭雅神綠園道。

建設局規畫興建潭心自行車天橋，明天起0到300k處將封閉，因園道兩旁有住家與工廠，來往可能受影響。

施工封閉日期及改道資訊如下：108年9月30日起至109年7月2日止，0K至0K+300進行管制，交通管制期間，提醒民眾請改由潭子區潭富路一段與中山路二段交叉口進入。 如對施工改道方式有不了解或建議事項，撥打台中市市民一碼通專線1999洽。

潭雅神綠園道前身是舊鐵道神岡支線，經過中山路時以弧形轉彎路徑銜接至鐵路縱貫線。

建設局為反映此歷史軌跡，潭心自行車天橋也採弧形路徑連接中山路二端，並以鋼構圓拱懸吊方式，達成橋體視覺輕量化，整體造型猶如奔跑時跳躍的曲線，呈現自行車行進的速度感。

建設局長陳大田表示， 潭心自行車跨橋工程將9月30日進場，將封閉潭雅神綠園道0K+100處，施作跨橋引道工程。