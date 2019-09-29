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大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16聯合報 記者陳秋雲黃寅╱即時報導

台中大里益民路，131路公車10月起增停4站。圖／台中市政府提供
台中大里益民路，131路公車10月起增停4站。圖／台中市政府提供
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台中市大里區益民路鄰近多所學校，卻僅有1線公車直達台中車站，且班次很少，家長只好自己接送。

明天（10/1）起131路公車將繞到益民路，增加停靠「益民國小」、「益民德芳路口」、「興大附中(益民路)」

及「崇光國小」4站，平日雙向服務班次從從59班增加為62班，便捷當地交通。

台中市交通局長葉昭甫指出，益民路周邊有內新國小、立人高中、益民國小、興大附中等多所學校，但目前僅有1條公車路線可直達台中車站(復興路)，且班次很少，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具並強化學區服務，交通局積極協調客運業者，評估將鄰近的中興路部分行駛動線調整至益民路。

台中客運評估整體人力、車輛調度及行車時間等因素，將以131路公車(北屯區行政大樓–朝陽科技大學)調整行駛動線增加服務，這條路線串連北屯區行政大樓、中國醫藥大學、一中商圈、台中車站、第三市場、纖維博物館、朝陽科技大學及多所國高中，10月1日起將繞駛益民路二段及大明路。

葉局長補充，原來的中興路（大明路-益民路）路段仍有107、108、132及201路等4條班次密集的公車路線，可提供每日雙向超過200班次服務，不影響中興路的大眾運輸。

交通局提醒，欲了解最新公車資訊，可上交通局網站(http://www.traffic.taichung.gov.tw)查詢公車路線詳細資訊，或電洽公共運輸處（04-22291716）；另外，對於實際公車班次或停靠站點，可撥打1999專線或利用官方版台中公車APP及台中市公車動態資訊系統(網站: http://citybus.taichung.gov.tw )查詢公車即時動態。

131路公車路線圖。圖/台中市交通局提供
131路公車路線圖。圖/台中市交通局提供
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