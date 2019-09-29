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全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

近年夾娃娃機在全國各地如雨後春筍般展店，夾娃娃成為熱門活動，業者特地舉辦全國「夾子園打台爭霸賽」，今年是第二屆，昨天在彰化縣員林市中山路的「夾子園娃娃屋」舉行，全台各地夾娃娃好手齊聚員林進行決賽，耗時9小時，直到今天凌晨12點多，冠軍才終於出爐，來自台北市的26歲徐士傑靠著高超的技術僅以170元就夾取市價1200元的藍芽耳機2盒，打敗其他選手，得到10萬元獎金和冠軍獎座。

「夾子園打台爭霸賽」主辦人高嘉佑說，他認為夾娃娃並非只是浪費錢的遊戲，而是一種需要用腦力和技巧的運動，會辦這場比賽，也是因為認為社會上許多人對夾娃娃這件事有許多誤解，希望藉著正當的比賽，讓更多人了解這其中的趣味和奧妙。在昨天這場總決賽之前，各地的夾娃娃店家就已經舉辦初賽，選出各地的前三名好手，來到員林參加總決賽。昨天下午共有39人進行決賽，前10名選手再進行一次廝殺，高嘉佑和其他工作夥伴設計了嚴謹的比賽規則，「我們要降低運氣所占的比例，必須真正靠技巧才能贏」。

昨天的前十強選手中，年紀最輕的只有14歲，另外也還有2名16歲的學生，以及不少大學生。這些選手必須看準角度、位置，利用「甩爪」的技巧，將裝著藍芽耳機的鐵盒用鐵爪抓起，甩到另一個鐵盒上「布局」，再用推、搖或拍打機台來使得鐵盒準確掉入出貨口。這些選手必須眼明手快，還要準確抓好角度、適時出手，比賽過程中不時有觀眾發出讚嘆聲，或是不禁說出：「原來還有這招！」

冠軍徐士傑說，他16歲第一次夾娃娃，僅用30元就夾到價值700元的藍芽喇叭，讓他一頭栽進夾娃娃的世界，現在他是一名家電維修師傅，閒暇之時就會去夾娃娃，一天可能會花5、6千元夾娃娃，最多則可能上萬。徐士傑夾娃娃會先觀察商品擺放位置、材質，再決定策略。這次為了參加比賽，他提早一兩天抵達彰化，先把附近的機台都玩過，練好手感才上陣，果然順利奪冠。徐士傑說，得到冠軍獎金十萬元非常開心，大方拿出1萬元請主辦單位和競爭對手吃消夜，並將捐2萬元給孤兒院，其餘獎金再做打算。第2名、第3名則各得3萬元、2萬元獎金與獎座，第4名到第10名則獲得藍芽耳機一組。

冠軍徐士傑這次得到10萬元獎金，將捐2萬元給孤兒院。記者凌筠婷／攝影
冠軍徐士傑這次得到10萬元獎金，將捐2萬元給孤兒院。記者凌筠婷／攝影
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第二屆全國「夾子園打台爭霸賽」昨天在彰化縣員林市展開，各地好手都來大顯身手。圖／...
第二屆全國「夾子園打台爭霸賽」昨天在彰化縣員林市展開，各地好手都來大顯身手。圖／夾子園提供
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冠軍徐士傑（左）獲得主辦單位提供的10萬元獎金和獎座。記者凌筠婷／攝影
冠軍徐士傑（左）獲得主辦單位提供的10萬元獎金和獎座。記者凌筠婷／攝影
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各地好手用盡所有夾娃娃技巧，冠軍僅用170元就夾得2400元商品。記者凌筠婷／攝...
各地好手用盡所有夾娃娃技巧，冠軍僅用170元就夾得2400元商品。記者凌筠婷／攝影
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