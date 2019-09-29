全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



近年夾娃娃機在全國各地如雨後春筍般展店，夾娃娃成為熱門活動，業者特地舉辦全國「夾子園打台爭霸賽」，今年是第二屆，昨天在彰化縣員林市中山路的「夾子園娃娃屋」舉行，全台各地夾娃娃好手齊聚員林進行決賽，耗時9小時，直到今天凌晨12點多，冠軍才終於出爐，來自台北市的26歲徐士傑靠著高超的技術僅以170元就夾取市價1200元的藍芽耳機2盒，打敗其他選手，得到10萬元獎金和冠軍獎座。

「夾子園打台爭霸賽」主辦人高嘉佑說，他認為夾娃娃並非只是浪費錢的遊戲，而是一種需要用腦力和技巧的運動，會辦這場比賽，也是因為認為社會上許多人對夾娃娃這件事有許多誤解，希望藉著正當的比賽，讓更多人了解這其中的趣味和奧妙。在昨天這場總決賽之前，各地的夾娃娃店家就已經舉辦初賽，選出各地的前三名好手，來到員林參加總決賽。昨天下午共有39人進行決賽，前10名選手再進行一次廝殺，高嘉佑和其他工作夥伴設計了嚴謹的比賽規則，「我們要降低運氣所占的比例，必須真正靠技巧才能贏」。

昨天的前十強選手中，年紀最輕的只有14歲，另外也還有2名16歲的學生，以及不少大學生。這些選手必須看準角度、位置，利用「甩爪」的技巧，將裝著藍芽耳機的鐵盒用鐵爪抓起，甩到另一個鐵盒上「布局」，再用推、搖或拍打機台來使得鐵盒準確掉入出貨口。這些選手必須眼明手快，還要準確抓好角度、適時出手，比賽過程中不時有觀眾發出讚嘆聲，或是不禁說出：「原來還有這招！」