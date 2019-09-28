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台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣超過九成五面積都是山地，登山是熱門活動。但玉山國家公園管理處發現，登山活動盛行部分山友為了克服失眠和高山反應，自備安眠藥、丹木斯、威而鋼等藥物，除了自用外還和隊友分享，這種狀況相當普遍，但玉管處擔心山友隨便服用藥物，反而增加意外風險，提醒民眾確保安全，最好還是經過醫師診斷再配合使用相關藥物才安全。

玉管處表示，登山是有益身心健康的運動，可強化心、肺、血液功能，增進個人體力及耐力。但海拔超過2440公尺的高度即可發生高山肺水腫，超過2750公尺的高度即可發生高山腦水腫，3000公尺以上高山則有急性高山症問題。根據調查，登玉山山友有超過四分之一符合急性高山病的診斷。在台灣的高山風景區，也有不少遊客發生高山病症狀，嚴重甚至足以致命。

另外，許多山難事件與高山症有關，高山腦水腫造成走路不穩而墜崖，因急性高山病的虛弱或高山肺水腫的呼吸困難，造成行動遲緩以致無法到達避風寒的營地而失溫等情形，許多山友為了預防高山症，也會自備藥物應急，卻出現濫用的問題。

玉管處副處長林文和說，登山最常見的問題就是不易入睡或睡眠品質不好，有山友會熱心說「我這邊有一些上好的安眠藥，要不要試試看…」他說，在山區由於缺氧、壓力等因素容易失眠，但多數安眠藥具有抑制呼吸的作用，導致血氧降低，在高海拔可能會增加高山症發生機率，也會有夢遊、頭暈、反應變差、宿醉效應等副作用，應避免服用安眠藥。他建議上山幫助睡眠3寶，眼罩、耳塞、暖暖包，提供山友參考。

另一個常見狀況是為了預防高山症，山友會準備丹木斯、威而鋼、紅景天等藥物，這些大多是處方藥，應由醫師診斷後再服用，更重要的是，副作用可能會導致錯失下撤的救命時機，民眾登山應攜帶個人藥物，千萬別任意勸別人服用。

有山友因為高山症和失眠，使用安眠藥、丹木斯等藥物，容易出現副作用，甚至錯失下撤救...
有山友因為高山症和失眠，使用安眠藥、丹木斯等藥物，容易出現副作用，甚至錯失下撤救命時機。記者江良誠／攝影
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台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物
台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物
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有山友因為高山症和失眠，使用安眠藥、丹木斯等藥物，容易出現副作用，甚至錯失下撤救...
有山友因為高山症和失眠，使用安眠藥、丹木斯等藥物，容易出現副作用，甚至錯失下撤救命時機。記者江良誠／攝影
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山友高山症水腫

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