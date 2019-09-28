每天對女兒說加油積極治療 早產兒開心回娘家

2019-09-28 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總今天舉辦「早產兒回娘家」，3歲的郭小妹因媽媽罹患免疫疾病，出生時體重只有640公克，歷經呼吸窘迫症候群、慢性肺病、壞死性腸炎等早產併發症，3度病危，如今認知發展功能達正常標準，活潑可愛。郭爸爸說，女兒因為早產，送加護病房，病危通知3次，夫妻倆也曾無助、害怕，但相信醫療發達，積極治療才是正確選擇，互相鼓勵，每天對女兒說「加油！」感謝新生兒科醫師許雅淇醫治與醫療團隊協助，如今女兒健康成長。

郭爸爸指出，妻子因免疫疾病，懷孕24周時，胎兒體重只有平均值一半，且妻子心跳忽快忽慢、過敏反應明顯，到台中榮總安胎1周，在28周又4天產下女兒；女兒早產併發症接踵而至，台中榮總結合新生兒科、小兒外科、小兒復健科等團隊共同照料，4個月後出院，回到溫暖的家，持續在台中榮總新生兒科門診追蹤，並接受早療復健課程。

台中榮總兒醫部主任林明志說，院內一年約照顧300名早產兒，其中出生體重在1500公克以下的「極低體重早產兒」約80人。多年來，早產兒照護團隊見證早產寶寶們強韌的生命力，也陪伴許多早產兒家庭走過成長的喜樂與艱難，深刻瞭解到持續追蹤與評估，能即時掌握早產兒發展與成長的重要性。