每天對女兒說加油積極治療 早產兒開心回娘家
台中榮總今天舉辦「早產兒回娘家」，3歲的郭小妹因媽媽罹患免疫疾病，出生時體重只有640公克，歷經呼吸窘迫症候群、慢性肺病、壞死性腸炎等早產併發症，3度病危，如今認知發展功能達正常標準，活潑可愛。郭爸爸說，女兒因為早產，送加護病房，病危通知3次，夫妻倆也曾無助、害怕，但相信醫療發達，積極治療才是正確選擇，互相鼓勵，每天對女兒說「加油！」感謝新生兒科醫師許雅淇醫治與醫療團隊協助，如今女兒健康成長。
郭爸爸指出，妻子因免疫疾病，懷孕24周時，胎兒體重只有平均值一半，且妻子心跳忽快忽慢、過敏反應明顯，到台中榮總安胎1周，在28周又4天產下女兒；女兒早產併發症接踵而至，台中榮總結合新生兒科、小兒外科、小兒復健科等團隊共同照料，4個月後出院，回到溫暖的家，持續在台中榮總新生兒科門診追蹤，並接受早療復健課程。
台中榮總兒醫部主任林明志說，院內一年約照顧300名早產兒，其中出生體重在1500公克以下的「極低體重早產兒」約80人。多年來，早產兒照護團隊見證早產寶寶們強韌的生命力，也陪伴許多早產兒家庭走過成長的喜樂與艱難，深刻瞭解到持續追蹤與評估，能即時掌握早產兒發展與成長的重要性。
台中榮總新生兒科加護病房主任王德明說，何小弟因媽媽懷孕25周時破水早產，出生時體重840公克，曾出現第四度呼吸窘迫症候群使用插管治療、後續併發肺部感染、壞死性腸炎與早產兒視網膜病變三度接受過眼內注射針劑等早產相關併發症，經中榮總兒醫部團隊共同照料，5個月後回到溫暖的家。何小弟隨即接受早療復健課程，發展與認知功能正常，還是自家餐廳接待客人的外場能手。
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