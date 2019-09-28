理科媽媽的堅強！相信專業陪女兒走過抗癌路

2019-09-28 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



4歲沈小妹在1歲半確診為急性淋巴性白血病，骨髓衰竭命危，接受2年半化療，今年7月療程結束，重獲健康，開心上學；沈媽媽今天分享陪小女兒抗癌心路歷程，學理工的她告訴自己要堅強，要相信專業，配合醫師，感謝醫師黃芳亮與醫療團隊提供諮詢與協助，女兒就像新冒嫩芽般堅強、活潑，充滿生機。她也體會到要握每一個與孩子相處機會，趁小女兒化療空檔，全家陪小女兒去了3趟美國迪士尼樂園、多次國內旅遊圓夢。

台中榮總兒童血液科醫療團隊今天邀請30個癌症兒童家庭出席病友會，關懷及緩解家庭壓力，並邀請知名護理師譚敦慈跟大家分享如何「輕鬆自在過無毒生活」，4歲沈小妹也與媽媽、姊姊一起參加病友會，並和姊姊一起開心玩闖關遊戲拿獎品。

台中榮總兒醫血液腫瘤科主任黃芳亮說，台中榮總治療過的血液腫瘤病童逾600人，除了專業治療外，也透過病友家庭間分享經驗，增強家長與兒童內在能量，互相支持；院方發展以癌童為中心的全人照護團隊，協助病童及家庭面對癌症帶來的無助及壓力，並且募集社會福利及惠康基金會的贊助，集點換禮物讓病童們更願意接受治療、心情變好了。

沈媽媽說，小女兒1歲半低溫發燒2周，體溫維持在攝氏37.5度到38度，身上多處瘀青、臉色蒼白，而且活動力下降，睡覺呼吸急促，剛開始以為感冒，診所醫師建議轉診到地區醫院，經抽血發現白血球很低，確診為急性淋巴性白血病，骨髓衰竭，有生命危險，當晚直接轉進台中榮總，住進加護病房1周。