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挺過九二一地震20年 竹秀醫院音樂會致謝夥伴

2019-09-28 17:23中央社 南投縣28日電

九二一地震摧殘竹山秀傳醫院，患難見真情，有災民捐救助金幫忙重建、醫護自願減薪，醫院拼湊貨櫃屋繼續救人，走過20年，竹秀今天舉辦感恩音樂會，感謝一起打拚至今的夥伴。

竹山秀傳醫院今天舉辦「竹秀有愛，預約幸福」九二一地震20週年感恩音樂會暨B肝、C肝篩檢公益活動，現場邀樂團帶來優美樂聲，並有小農文創市集、社區萬花筒、九二一地震回顧攝影展，院方也藉機感謝震後服務至今的醫護人員，並祈願幸福延續下個20年。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍說，今天活動辦理地點，就是當年震後由貨櫃屋組成的臨時醫院位址，回首那個夜晚，看到新建不久的醫院嚴重毀壞，同仁不顧自身安全整夜未眠撤離患者，之後也在貨櫃屋臨時醫院忙碌奔波，齊心打拚重建及救治傷者，他知道責任更重大。

謝輝龍表示，20年歲月悄悄流逝，至今院內仍有約百名人員經歷地震且未被災難擊垮或嚇跑，一直堅守崗位留在偏鄉守護居民健康，今天音樂會貴賓就是這群「地震發生時剛到醫院服務不久的同仁們」，如今眾人走過災後創傷，除心懷感恩，就是把握生命每一天。

謝輝龍回憶說，地震那年醫院才剛營運1年多，也是在地唯一大型醫院，卻一夜被震垮，整建費用估高達新台幣2億元，巨額費用可說是艱鉅任務，但患難見真情，有災民將政府發放的救助金20萬元全數捐給竹山秀傳醫院，並拜託務必再為鄉民服務。

為維持醫療服務及營運開支，醫院利用各界捐贈的58間組合屋與貨櫃屋，拼湊成堪稱創舉的貨櫃屋醫院，謝輝龍說，在如此艱困環境下，還有許多同仁寧願少領薪水或留職停薪，也要與醫院共體時艱，歷經2年努力，終於讓醫院原地再起，眾人願力使竹秀屹立至今。

除感恩音樂會，院方今天也提供200個名額供民眾篩檢B肝、C肝，謝輝龍指出，偏鄉地區許多民眾因罹患肝炎且未積極治療而變成肝癌，有些人發現時甚至已癌末，顯示肝炎篩檢及肝病防治重要性，為關心大竹山地區鄉親健康，因此醫院辦理公益篩檢。

地震音樂會肝炎

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