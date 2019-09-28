影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



海軍今天在基隆港區東、西碼頭舉辦營區開放知性之旅，上午港區擠滿人潮，各軍艦都大排長龍，民眾等著登艦，下雨也不減熱情。全球最老、服役70年「阿公級」的茄比級海獅號最搶手，受到民眾歡迎，搶著拍照，想要一睹阿公級的潛艦長得什麼樣子。民眾得縮著身體一個接著一個爬梯子，才能通過窄小的入口下到潛艦裡面參觀。一名參觀者興奮地說「我終於上潛艦了，以前都只在電影看過潛水艇」。

海軍民國108年「國防知性之旅，營區開放活動」，今天上午9時至下午4時在基隆港東4、東5、西3至西5碼頭登場，除了艦艇開放參觀外，還有地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動，吸引大批民眾到場，間歇性下雨，民眾仍不減熱情。

今天上午有不少民眾等到要看黑鷹直升機將衝場，原本預訂9點15分飛到現場，但因天候不佳臨時取消，讓民眾大喊可惜。副市長林永發、立委蔡適應、海軍司令黃曙光等先後致詞。陸戰隊學校莒拳隊莒拳擊破表演、兩棲偵搜大隊海上操舟變換隊形精湛的技巧，都獲得民眾掌聲喝采。

民眾近距離看到海軍現役的派里級、永靖級、錦江級軍艦及磐石軍艦、沱江軍艦、光六飛彈快艇等都十分興奮，大家搶拍照。下午2點起還有第二場陸戰隊學校莒拳隊莒拳擊破表演、兩棲偵搜大隊海上操舟變換隊形，民眾還沒參觀的可以把握機會。

「海獅」潛艦吸引很多民眾排隊，民眾親自站在潛艦上方等著進入時都很興奮，民眾得縮著身體一個一個爬梯才能下到潛艦，一名民眾興奮說「我上過潛艦了」。