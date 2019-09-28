不拔智慧毛改吃智慧糕 彰化祭孔循古制獻六佾舞

2019-09-28 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣各界今天清晨在彰化孔廟舉行紀念大成至聖先師孔子2569週年誕辰釋奠典禮，祭典全程依循古制、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官，並以鳳片糕做成的「素太牢」取代三牲，在祭典完成後分切，與「及第智慧糕」一同發送給上千民眾增長智慧。

釋奠典禮在清晨5時30分由崇聖祠祭典開始，6時30分為大成殿釋奠典禮。由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，儀式肅穆隆重。

祭典並分別邀請孔子後代子孫，包括「社團法人中華孔氏宗親會」孔令蘭祭祀主任委員、「中華孔子後裔儒學促進會」孔祥華秘書長等孔氏宗親擔任崇聖祠、大成殿祭典分獻官、陪祭官，藉由孔氏宗親的參與，讓祭孔大典更有意義及參與感。

老師出身的縣長王惠美，在今天教師節主持祭孔大典同時，祝福老師們教師節快樂，感謝老師平日對於教育工作的耕耘與付出，讓莘莘學子都能在良好的學習環境中成長，成就美好的未來，成為國家未來的棟梁。

92歲的施金池，從民國64年就參與指導協助祭孔各項儀式，至今已經是第45年，他說，他每年都參加祭孔大典，雖然是一大早舉行，但因為是循古禮來辦理祭孔，深具教化意義，不能馬虎，所以每年無論如何他都要來參加，也藉由祭孔讓大家都知道孔子有教無類、因材施教的精神。