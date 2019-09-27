彰化第9座玉山圖書館啟用 企業投資教育推閱讀
玉山銀行在彰化已贊助第九座「玉山圖書館」，今天在大榮國小揭牌，彰化縣府設置雲端電子書庫、成立「愛的書庫」，獲教育部閱讀磐石獎非六都的第一名，今年也有企業認養校園保全，彰化縣長王惠美表示，提升教育需要民間團體一起投入和關心。
玉山銀行、玉山志工基金會、及玉山世界卡友共同捐助，在和美鎮大榮國小成立彰化縣第九座「玉山圖書館」，今天在彰化縣長王惠美與玉山銀行董事長曾國烈等人共同揭牌下正式啟用，和美鎮長阮厚爵、縣議員賴清美、施嘉華、柯振杯等人觀禮，大榮國小學生也表演舞蹈和陶笛，及「玉山合唱團」獻唱，歡喜迎接嶄新圖書館。
王惠美表示，孩子無辦法主導自己的出身，只有靠讀書和學習才能翻轉自己，感謝玉山銀行對於偏鄉、資源不足的地方都給予資助，讓圖書館變得這麼漂亮，有更寬廣的閱讀環境，相信孩子們會更加喜歡來這裡，進而喜歡借書看書，開啟他們未來人生另外一個很重要的鎖匙。
玉山銀行董事長曾國烈表示，謝謝校長和老師用心推動閱讀，讓玉山有機會把寶貴的資源放在關鍵的地方，也要感謝所有世界卡的貴賓，當2007年玉山許下諾言，要在台灣偏遠地區或資源較欠缺的小學興建圖書館100座，得到許多世界卡貴賓的迴響，到了2015年玉山完成100所，也得到國際組織給他們很大的殊榮，讓國際組織覺得台灣居然能發展出這樣的模式來協助偏遠地區小學，能夠推動閱讀，所以玉山決定再往第二個100所邁進，台灣是個充滿愛的地方，絕對有能力透過愛心的連結，讓這一端也可幫助另一端。
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