彰化第9座玉山圖書館啟用 企業投資教育推閱讀

2019-09-27 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



玉山銀行在彰化已贊助第九座「玉山圖書館」，今天在大榮國小揭牌，彰化縣府設置雲端電子書庫、成立「愛的書庫」，獲教育部閱讀磐石獎非六都的第一名，今年也有企業認養校園保全，彰化縣長王惠美表示，提升教育需要民間團體一起投入和關心。

玉山銀行、玉山志工基金會、及玉山世界卡友共同捐助，在和美鎮大榮國小成立彰化縣第九座「玉山圖書館」，今天在彰化縣長王惠美與玉山銀行董事長曾國烈等人共同揭牌下正式啟用，和美鎮長阮厚爵、縣議員賴清美、施嘉華、柯振杯等人觀禮，大榮國小學生也表演舞蹈和陶笛，及「玉山合唱團」獻唱，歡喜迎接嶄新圖書館。

王惠美表示，孩子無辦法主導自己的出身，只有靠讀書和學習才能翻轉自己，感謝玉山銀行對於偏鄉、資源不足的地方都給予資助，讓圖書館變得這麼漂亮，有更寬廣的閱讀環境，相信孩子們會更加喜歡來這裡，進而喜歡借書看書，開啟他們未來人生另外一個很重要的鎖匙。