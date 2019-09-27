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二林文化季可追風、品酒 全鎮熱鬧整個10月

2019-09-27 16:54聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣二林文化季今年將舉辦第13屆，往年都讓鎮內整個月周末熱鬧滾滾，今年除了農會與公所主推的動靜態活動，還加入社區大學首度與青農合作舉辦的「秋收-稻草人音樂祭」，表演團體將在田間接力演出，另有地方社團發起「2020愛在二林農民踩街活動」，要藉此活絡地方文化與產業發展。

二林文化季選在十月舉辦，起因為紀念日據大正14年(西元1925年)十月，二林鎮蔗農因不滿日本政府及製糖會社長期壓榨剝削，而爆發台灣首起農民運動的「蔗農事件」。

農會總幹事邱士平說，二林文化季多年來不曾間斷，10月每周末除了在圖書館有靜態特展展現文化內涵及實力，鎮內學校、機關、社區也總動員表演；農會每年舉辦的紫晶盃葡萄酒評鑑、葡萄酒飄香活動要活絡在地產業，另包括知名表演團隊「紙風車劇團」、「銀河谷劇團」及「橘子舞團」演出，也為地方注入藝文資源。

二林鎮長蔡詩傑認為，文化季舉辦多年，最主要讓在這塊土地生長的人們能夠相互連結，現在的環境不缺人才但缺舞台，要為更多人創造機會，二林長久以來被認為只是產區，未能透過活動帶來錢潮，但從一級到三級產業的發展最後走到行銷體驗，今年有稻田音樂祭也有追風季單車輕旅的活動，活動變得更加多元。

二林文化祭下個月開跑，農會今天邀來在地學生表演為活動宣傳。記者林敬家／攝影
二林文化祭下個月開跑，農會今天邀來在地學生表演為活動宣傳。記者林敬家／攝影
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二林社大將舉辦「秋收-稻草人音樂祭」。記者林敬家／攝影
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