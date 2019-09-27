彰化重陽禮金3千變1千 王惠美：排富不債留子孫

2019-09-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣前縣長魏明谷任內去年兌現「369」重陽敬老禮金福利政見，65歲以上老人可領3千元、80歲以上6千元、90歲以上9千元，但接任的縣長王惠美以今年度預算未編足及財政困難為由調整，除中、低收入戶維持不變，及百歲以上人瑞提高到１萬元外，其餘回復過去的1千元，有的老人家對於敬老禮金縮水頗有怨言，民進黨陣營也批評縣府未能積極開源，卻拿老人福利開刀，要求恢復「369」政策。

王惠美今天致贈重陽敬老禮金給全縣最年長的110歲人瑞梁李險時，提出說明，她說，因重陽敬老禮金發放一年要花8億多，但預算只編7億多，為了發369還要借1億多，目前彰化縣財政不太好，為了不債留子孫，所以今年作些改變就是經濟弱勢、獨老、殘障者維持369，還過得去的回到前縣長卓伯源時代的1000元，省下的4億多預算，就投資在教育、改善道路、排水等基礎建設，及汰換高齡雲梯車、清償疫苗經費，把錢用在刀口上，縣府現正盤點資源拚經濟，希望未來能給長輩更多福利。

「還我重陽禮金」，民進黨彰化縣黨部今天邀請多位老人家舉行記者會，一名顏姓老人家抱怨說，他去年64歲就在期待今年滿65歲可以領到3千元，沒想到政策急轉彎，只領到1千元，讓他無法接受。

縣黨部主委邱建富說，彰化縣議會已通過今年的重陽敬老禮金預算，但王惠美接任後，卻以財政困難為由，大砍老人一年才一次的敬老禮金，才讓老人感到憤怒，王惠美在節流之餘，更應該積極開源，恢復「369」敬老禮金政策，盡到照顧老人的責任。

彰化縣長王惠美今天上午到彰化市平和五街致贈敬老禮金給110歲人瑞梁李險，也為她唱生日快樂歌，梁李險則開心地吹蠟燭、切蛋糕，提前歡度重陽節。

梁李險21歲結婚，生下1子1女，不幸在26歲守寡至今，年輕時靠著耕種4分農地獨力扶養兒女長大，如今已5代同堂，子孫47人，個個事業有成。梁李險90歲的兒子梁保舜表示，母親當選過模範母親，頭腦清楚、身體硬朗，前幾天知道縣長要來家裡訪視，很期待也很開心。

大家都很好奇梁李險的養生之道，王惠美補充說，阿嬤每天晚上9點睡覺，早上6點起床，不挑食，喜歡吃蠶豆、茯苓膏、芋頭粿、芋粿、豆腐乳等古早味食物，還有芭樂等水果。