親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

彰化重陽禮金3千變1千 王惠美：排富不債留子孫

2019-09-27 16:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣前縣長魏明谷任內去年兌現「369」重陽敬老禮金福利政見，65歲以上老人可領3千元、80歲以上6千元、90歲以上9千元，但接任的縣長王惠美以今年度預算未編足及財政困難為由調整，除中、低收入戶維持不變，及百歲以上人瑞提高到１萬元外，其餘回復過去的1千元，有的老人家對於敬老禮金縮水頗有怨言，民進黨陣營也批評縣府未能積極開源，卻拿老人福利開刀，要求恢復「369」政策。

王惠美今天致贈重陽敬老禮金給全縣最年長的110歲人瑞梁李險時，提出說明，她說，因重陽敬老禮金發放一年要花8億多，但預算只編7億多，為了發369還要借1億多，目前彰化縣財政不太好，為了不債留子孫，所以今年作些改變就是經濟弱勢、獨老、殘障者維持369，還過得去的回到前縣長卓伯源時代的1000元，省下的4億多預算，就投資在教育、改善道路、排水等基礎建設，及汰換高齡雲梯車、清償疫苗經費，把錢用在刀口上，縣府現正盤點資源拚經濟，希望未來能給長輩更多福利。

「還我重陽禮金」，民進黨彰化縣黨部今天邀請多位老人家舉行記者會，一名顏姓老人家抱怨說，他去年64歲就在期待今年滿65歲可以領到3千元，沒想到政策急轉彎，只領到1千元，讓他無法接受。　

縣黨部主委邱建富說，彰化縣議會已通過今年的重陽敬老禮金預算，但王惠美接任後，卻以財政困難為由，大砍老人一年才一次的敬老禮金，才讓老人感到憤怒，王惠美在節流之餘，更應該積極開源，恢復「369」敬老禮金政策，盡到照顧老人的責任。

彰化縣長王惠美今天上午到彰化市平和五街致贈敬老禮金給110歲人瑞梁李險，也為她唱生日快樂歌，梁李險則開心地吹蠟燭、切蛋糕，提前歡度重陽節。

梁李險21歲結婚，生下1子1女，不幸在26歲守寡至今，年輕時靠著耕種4分農地獨力扶養兒女長大，如今已5代同堂，子孫47人，個個事業有成。梁李險90歲的兒子梁保舜表示，母親當選過模範母親，頭腦清楚、身體硬朗，前幾天知道縣長要來家裡訪視，很期待也很開心。

大家都很好奇梁李險的養生之道，王惠美補充說，阿嬤每天晚上9點睡覺，早上6點起床，不挑食，喜歡吃蠶豆、茯苓膏、芋頭粿、芋粿、豆腐乳等古早味食物，還有芭樂等水果。

彰化縣65歲以上長者已超過20萬人，是非6都老年人口最多的縣市，超過100歲人瑞也多達145人，比去年增加了22人。

彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，大家還一起歡唱生日快樂歌，讓梁李險樂不可...
彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，大家還一起歡唱生日快樂歌，讓梁李險樂不可支。記者劉明岩／攝影
分享
民進黨彰化縣黨部今天邀請多位老人家舉行記者會，由主委邱建富（前排左3）帶領多位老...
民進黨彰化縣黨部今天邀請多位老人家舉行記者會，由主委邱建富（前排左3）帶領多位老人，抗議重陽敬老禮金縮水。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，還餵她吃蛋糕，提前為她歡度重陽節。記者劉...
彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，還餵她吃蛋糕，提前為她歡度重陽節。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，還獻吻提前為她歡度重陽節。記者劉明岩／攝...
彰化縣長王惠美為110歲人瑞梁李險慶生，還獻吻提前為她歡度重陽節。記者劉明岩／攝影
分享

王惠美人瑞

相關新聞

藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23

影／台中購物節不滿意度僅1％ 綠營：這是北韓民調嗎？

2019-09-27 16:40

鼓勵生育 彰化再增8所非營利幼兒園

2019-09-27 14:40

愛吃控肉、愛喝茶 閨密70年變成人瑞坐輪椅也相伴

2019-09-27 16:01

中市府拒當汙染怪獸 台電：減煤盡力而為

2019-09-27 14:22

中火要增加機組 中市府：沒達成2原則絕不妥協

2019-09-27 14:22

影／中火要加2部機組 盧秀燕：中央對得起台中市民？

2019-09-27 12:49

南投殯儀館夏熱冬冷還會淋雨 縣府將擴建改善

2019-09-27 12:47

中市府揚言撤照 台電：中火燃煤機組不宜提前除役

2019-09-27 12:10

中市府拒汙染怪獸 台電：穩定供電 減煤盡力而為

2019-09-27 11:33

中火將增2機組？中市府：恐成世界最大火力電廠

2019-09-27 11:17

台中144萬張花博卡 審計處建議轉作市民卡

2019-09-27 00:42

沃旭聯手大葉 學徒計畫培育風電人才

2019-09-27 00:24

為學生創造舞台 SUPER教師獲獎

2019-09-26 23:57

新鋪路面被留痕 車主送豬道歉

2019-09-26 23:52

陸海空3D婚禮 10月4日情定日月潭

2019-09-26 23:52

投資納骨塔糾紛多 中市府：有需要再買

2019-09-26 23:49

中市通過管理辦法 第一花園公墓園區近日開放

2019-09-26 23:43

大葉與沃旭攜手培育 風電專業潛力無窮

2019-09-26 16:55

審計處指花博門票代售違預算法 議員催追回廠商2億

2019-09-26 16:42

台中審計處決算報告成箭靶 綠批官官相護藍要求退回

2019-09-26 15:50

蕭景田選舉主看板今上架 大力相挺韓國瑜

2019-09-26 15:40

熱血Super教師為學生創造舞台 學生家長都信服

2019-09-26 15:16

台中外埔產有機芋頭 民代幫忙行銷一舉兩得

2019-09-26 15:06

工程車壓壞新舖路面 承諾送豬向部落居民道歉

2019-09-26 14:28

500公尺藍染布包圍 台中屯區藝文中心天空不一樣

2019-09-26 14:16

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

每人只要300元 中市府帶你遊產業、享美食

2019-09-26 11:30

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

中火將增2機組？中市府：恐成世界最大火力電廠

2019-09-27 11:17

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

2019-09-27 14:08

韓國瑜批大港開唱下流 黃捷質疑雙重標準

2019-09-26 19:35

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

台南最威法拍會10月1日登場 首拍瑪莎拉蒂名車

2019-09-27 12:49

網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬

2019-09-27 07:56

吳秉叡、蘇巧慧爭取改善丹鳳高中排水 下學期前完成

2019-09-26 17:15

韓國瑜談核四：新車不開要開舊車 政府是不是傻瓜？

2019-09-26 18:54

影／基隆阿根納後方秘境 走吊橋觀景平台盡攬八斗海景

2019-09-27 08:27

他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26

議員爆縣長午宴開議僅半天 徐耀昌拒為粗口道歉：告我啊

2019-09-27 10:06

蹭熱度！屏縣府宣傳國慶焰火kuso《返校》網友全笑歪

2019-09-26 20:35

藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23

「桃映紅茶」上市了 龍潭茶農奪評鑑特等

2019-09-26 22:26

傍晚起台南新營空氣糟！市府加強稽查 提醒出門戴口罩

2019-09-26 19:51

農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43

金大健身中心啟用 邀大家作伙來練身體

2019-09-26 20:36

機密資料全解密！韓國瑜：高雄氣爆應有的溫柔與正義

2019-09-27 14:36

公開氣爆相關機密文件 韓國瑜：供民眾與議員檢驗

2019-09-27 15:14

不滿質詢時間受限 高市時力議員下午提行政訴訟

2019-09-27 09:40

質詢韓國瑜 陳致中砲轟「混跑騙推」

2019-09-26 17:53

批抽籤質詢荒唐 高雄市議員砲轟韓國瑜製造對立

2019-09-27 10:38

桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04

高市綠要韓國瑜3道歉 藍問陳菊要不要為負債天坑道歉？

2019-09-26 17:06

台中144萬張花博卡 審計處建議轉作市民卡

2019-09-27 00:42

堅持讓蛋雞吃牧草放山跑 展望會助他們升級學做蛋捲

2019-09-27 07:39

基隆八斗子祕境 步道尋幽、眺望180度海景

2019-09-26 23:46

影／中火要加2部機組 盧秀燕：中央對得起台中市民？

2019-09-27 12:49

盜採小琉球硨磲貝 鵬管處：最重可罰50萬元

2019-09-26 21:27

身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57

新鋪路面被留痕 車主送豬道歉

2019-09-26 23:52

一王一后飯店傳歇業 鹽埕人感嘆

2019-09-27 00:26

花蓮中華路平交道發生死亡事故 縣議會會勘要求改善

2019-09-27 15:42

打造電競首都 韓國瑜：明年春天高雄辦電競嘉年華

2019-09-27 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top