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慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

愛吃控肉、愛喝茶 閨密70年變成人瑞坐輪椅也相伴

2019-09-27 16:01聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣溪湖鎮目前有11名人瑞，其中101歲的陳黃寶貴與黃粧兩人是相伴70年的鄰居，近年行動不便還由看護推到樹下敘舊，兩人個性一動一靜，但因丈夫都不在世，也都是接手葡萄園辛苦經營，兩人相知相惜，溪湖鎮長黃瑞珠在重陽節前夕，將敬老禮金親手送到人瑞手中，鼓勵她們要健康「呷百二」。

黃粧年紀比陳黃寶貴大兩星期，黃粧在媽厝里長大並在地結婚生子，婚後育有2子，陳黃寶貴則是從隔壁村里搬進來，兩人前後認識約70年，陳黃寶貴的孫子陳進吉說，阿公因過世得早，爸爸是獨子，阿嬤接手葡萄園養大孩子，她個性內向、工作勤奮，一直到97歲小中風前都還能拿鋤頭下田，現在行動較不便，但頭腦清晰，比手畫腳都能與她溝通。

黃粧89歲時在一次下雨外出跌倒後行動也不便，黃粧的孫子說，阿嬤個性開朗，80多歲也會跟著進香團外出遊覽，與陳黃寶貴兩家人都認識，果園也在附近，媽厝里壘球場的樹下時常有長輩聚集聊天，縱然現在年紀大了，也會由看護推出門曬曬太陽，與老鄰居敘舊。

兩家人都表示，阿嬤都沒有特別保健，但長期以來喜歡吃爌肉，也愛喝熱茶，陳黃寶貴不吃瓜類與甜食，黃粧則什麼都吃，包括餅乾糖果等零食。鎮長黃瑞珠說，兩人都是三代同堂，有家人陪伴相當幸福，這也是他們長命百歲的助力。

溪湖鎮人瑞陳黃寶貴與黃粧兩人今年101歲，如今兒孫滿堂。記者林敬家／攝影
溪湖鎮人瑞陳黃寶貴與黃粧兩人今年101歲，如今兒孫滿堂。記者林敬家／攝影
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溪湖鎮人瑞陳黃寶貴（右）與黃粧兩人是相伴70年的鄰居。記者林敬家／攝影
溪湖鎮人瑞陳黃寶貴（右）與黃粧兩人是相伴70年的鄰居。記者林敬家／攝影
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人瑞看護中風

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