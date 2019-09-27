意外募來10貨櫃二手衣 銅板樂園籲別捐了

2019-09-27 15:45 中央社 屏東縣27日電



原本就是二手衣、二手玩具交流平台的屏東市銅板樂園，因為發現許多街友沒內褲穿，網路發文募捐，沒想到全台寄來的二手衣估計約10貨櫃，執行長李文彬呼籲外界別再捐了。

李文彬今天帶著中央社記者查看一間間堆滿二手衣紙箱的教室，連他作為休息室的空間都堆滿了紙箱，他說，前2天6輛郵務車連續7天運來民眾寄送的上千件包裹，還有宅急便及貨運車送到的包裹，估計超過25萬件、約有10個貨櫃車的二手衣物塞爆樂園。

李文彬表示，銅板樂園是由紐西蘭福爾摩沙反哺基金在台灣設立的物資平台，他是志工，也是執行長，場地是由基金承租，有感於國內兒童樂園門票動輒數百元，為讓弱勢及偏鄉小朋友有個專屬樂園，6年前在屏東市打造「銅板樂園」，一般戶只收新台幣50元讓小朋友在裡面玩一整天，中低收入戶免費。

園方因為看到許多弱勢家庭無力幫孩子買衣服、玩具，2年前成立二手物資平台，募集許多衣服、鞋子、玩具及日常用品，免費提供給有需要的民眾取用，吸引不少街友及中低收入戶民眾挑選衣服及生活用品，民眾愛心捐贈的物資也不斷湧入。

李文彬表示，這個二手物資平台常會有大學教師或醫生帶著自己的孩子前來挑選衣物和玩具，讓孩子懂得珍惜物資，在歐洲這是教育孩子重要的一環。

前一陣子李文彬發現許多街友沒有內褲穿，鼠蹊經常磨破皮，於是在臉書發文募捐，沒想到竟引起廣大迴響，一件件包裹被郵務車、宅配公司及貨運車載來，把樂園的空間全給塞滿。

李文彬呼籲民眾別再捐了，他並表示，希望有需要的團體或個人到樂園取用物資，下週將展開衣物的分類，並將運送到偏鄉地區。

李文彬也表示，很希望校園裡也能設有二手物資平台，教育孩子惜物和環保觀念。

今天上午前鹽埔鄉代理鄉長張平和到樂園了解物資的情形，他表示，鹽埔鄉有不少邊緣或低收入戶的學生，他將把樂園的物資如衣服、玩具等分送到鹽埔鄉，讓物資共享。