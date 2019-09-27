鼓勵生育 彰化再增8所非營利幼兒園

2019-09-27 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣今年再由8所國小釋出教室，設立非營利幼兒園，今天舉行聯合揭牌典禮，比照公托的低廉收費，並提高教學品質，收托時間比照私立托兒所，給家長更多彈性。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 少子化，彰化縣政府為刺激生育率，今年再由8所國小釋出教室，設立非營利幼兒園，今天舉行聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美表示，目前彰化縣非營利幼兒園已有12所，比照公托的低廉收費，並提高教學品質，收托時間比照私立托兒所，給家長更多彈性，以無後顧之憂拚經濟。

王惠美表示，許多年輕人都說不敢生小孩，因為怕養不起，其實現在小孩子出生自己養有2500元育嬰補助，給保姆帶則有6000元補助，若送往非營利幼兒園每個月學費最高3500元。

縣府依據非營利幼兒園實施辦法規定，以公開招標方式評選經營幼兒園的優質公益法人，並媒合彰化市民生國小、南興國小、石牌國小、和美鎮大榮國小、鹿港鎮草港國小、北斗鎮萬來國小、埤頭鄉埤頭國小、永靖鄉福德國小等8校，提供建築物與土地進行設施設備改善，讓8所非營利幼兒園於今年開辦，將有518名幼兒受惠，家長每月僅須負擔3500元費用，其餘由政府補助。

王惠美說，目前彰化縣共有12家非營利幼兒園，照顧800位小朋友，感謝12間國小校長非常用心，把學校閒置空間盤點出來，預計110學年度將再新成立7家，孩子讀完幼兒園後能直接升上一年級，對學校增員有極大幫助，也希望孩子們能就近在學區裡得到最好照顧，讓年輕人放心敢生、肯生。