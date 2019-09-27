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藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這一類「百家樂」的主題餐廳，是以「賭博式」特色掛羊頭賣狗肉，要求經發局把這一類主題餐廳納入自治條例中的規範，並列為重點稽查的對象。

藍、綠、超黨派議員段緯宇、吳顯森、賴家微、江肇國、陳淑華、邱素貞、陳文政、劉士洲都要求市府加強查緝，並質問經發局「主題餐廳可以有賭具嗎？」民進黨議員賴佳微說，這些賭博主題式餐廳，運用金錢換籌碼的方式遊走法律漏洞，號稱是靠賭博贏的籌碼，僅能夠更換獎品或餐點，實際上私下從事金錢兌換。

賴家微表示，「電玩的網咖」都有納入台中市休閒娛樂服務業管理自治條例，要求「百家樂主題餐廳」也要列入，目前正在台中如雨後春筍般一家接著一家成立，她手上取得的照片有家長帶著小孩到現場，這種遊走法律邊緣形式的犯罪模式居然無法可管？沒有納入完全不合情理。

陳淑華說，這明顯是掛羊頭賣狗肉，列管家數搞不好比警察局說的12家還多，目前12家列管就有5家有違法事實，根本無法保證7家沒有違法、或有沒有「黑數」，要加line取得通關密碼才知道明確地指，衍生出的社會問題不能不慎重，也可能有衍生治安問題，除了警察局加強查緝，經發局基於商業登記准許，若被警察局查獲，有沒有辦法請他們停業？

江肇國說，靠警察抓的完嗎？應該從餐影執照核發下手，營業項目是「餐飲」很容易就過關，但警察局要抓又不容易。賴佳微認為，現在有各式各樣的主題餐廳，應要擬「主題餐廳自治條例」才有法源，一旦查獲有違法狀況就直接斷水、斷電，絕對不允許。

台中市經發局長張峯源表示，餐廳不能有賭具、撲克牌，若要研議、擬定自治條例要3個月；警察局長楊源明指出，已多次積極蒐證偵辦，台中市這類遊戲賭博餐廳一共12家，有5家違法具體事證已在偵辦中，另有7家還在營業也「有可能在做（違法的事）」，但必須要有事證，蒐證偵辦部分要持續。法制局長李善植說，除非查到真的賭錢，否則會被認為純供娛樂。

國民黨議員劉士州說，申請都以餐廳、遊憩、休閒服務來申請，只要營業狀況不合，登記和實際營業掛羊頭賣夠肉就應該可直接處理，列管12家真的只有這個數字嗎？

賴佳微說，既然不能有賭具、撲克牌存在，那為何警察局說還在營業的7家仍存在，目前無法可管，家長帶未成年的孩子能隨便進入這些百家樂餐廳，台中在盧市長主政之下，儼然要成為賭博城市。

台中市長盧秀燕說，我的態度很清楚就是「強力執法」，對警察局、經發局有信心，一定會讓違法的人沒法做生意，我的態度就是強力執法；「如果掛羊頭賣狗肉，警察局也不是吃素的」，不會讓他們存在就不用特別立法。

民進黨議員賴佳微說，既然不能有賭具、撲克牌存在，卻無法可管？家長帶未成年的孩子能...
民進黨議員賴佳微說，既然不能有賭具、撲克牌存在，卻無法可管？家長帶未成年的孩子能隨便進入這些百家樂餐廳，台中在盧市長主政之下，儼然要成為賭博城市。圖／賴佳微提供
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台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這...
台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這一類「百家樂」的主題餐廳，是以「賭博式」特色掛羊頭賣狗肉。圖／賴佳微提供
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台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這...
台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這一類「百家樂」的主題餐廳，是以「賭博式」特色掛羊頭賣狗肉，現場有賭桌、撲克牌。圖／賴佳微提供
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台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這一類「百家樂」的主題餐廳，是以「賭博式」特色掛羊頭賣狗肉。記者喻文玟／攝影
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台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這...
台中市最近出現10多家「百家樂餐廳」，今天市議會專案報告中，引發藍綠議員關切，這一類「百家樂」的主題餐廳，是以「賭博式」特色掛羊頭賣狗肉。記者喻文玟／攝影
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警察賭博台中市

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