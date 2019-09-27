中市府拒汙染怪獸 台電：穩定供電 減煤盡力而為

2019-09-27 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「中台灣不需要一個汙染巨獸，台中人也絕對不會接受！」台中市政府今天對台電台中火力發電廠為世界第4大火力電廠，現又規劃新增2部燃氣機組，舊有機組備用、不除役，表達強烈抗議，10月1日在行政院環保署召開的中火新建燃氣機組環評專案小組第4次初審會議上將派員抗議，並且要求2大原則，一為減煤4成，生煤用量降至歷年最低1104萬噸，二是汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改「備用」的選項，「2原則沒解決，絕不妥協」。

台電表示，電業法賦予台電公司供電義務，台電對穩定供電責無旁貸，台中市府主張減煤，台電盡力而為，但能源轉型及減煤增氣需要時間，須按部就班逐步達成，不可躁進式減煤，一減再減，台電也盼望與地方政府及社會各界攜手合作，勿讓減煤議題陷入對抗局面。對於台中市政府要求，台電會進一步討論，並且在10月1日的中火新建燃氣機組環評會議上說明。

中市府環保局長吳志超說，市府作為中火操作許可證審核機關，擁有強而有力的公權力，目前中火第9號機組操作許可證尚未核發，明年將與其他9部機組一併核發，並規定中火生煤使用量降至1104萬噸，若中火不肯落實減煤4成，不排除撤發許可證。

台電說明，台電正視空汙改善，並朝此方向規劃執行，台中電廠除了持續進行空汙防制設備改善升級，機組運轉安排上將於夏天停1部機組，空汙較嚴重的冬天停2部機組，並依空品狀況與供電情勢進行友善降載，由於供電情況已大幅改善，願意進一步擴大降載幅度，將於環保署預報空品區有連續性空品不良時，經評估供電穩定性及機組狀況，在減少一部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，彈性調度該燃煤機組「環保停機」。