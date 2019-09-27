中火將增2機組？中市府：恐成世界最大火力電廠

2019-09-27 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中火力發電廠規劃新增2部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠。圖／台中市政府提供 分享 facebook 台中火力發電廠被視為中部最大固定污染源，現又規劃新增2部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠。台中市府今天舉行記者會表達強烈抗議，要求中火減煤4成，生煤使用量降至1104萬噸，並要求汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役拆除。若中火無法達成減煤4成要求，不排除撤照。

中市府環保局長吳志超指出，中火是世界第四大火力電廠，目前最大發電容量約550萬瓩，如再增加兩部燃氣機組，一部約130萬瓩，最大發電容量恐將增加至810萬瓩，成為世界最大火力電廠。

吳志超表示，環保署10月1日將針對中火新建燃氣機組計畫召開「環評專案小組第4次初審會議」，市府將派員出席重申兩大原則。第一，市府將藉今年底中火10張許可證展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可證中，要求中火生煤用量從1839萬公噸降至1104萬噸，減煤4成。第二，若中火未來增設2部燃氣機組，在新燃氣機組運轉前，要將等同發電量的4部燃煤機組除役拆除，達成市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改「備用」的選項。

吳志超強調，市府作為中火操作許可證審核機關，擁有強而有力的公權力，目前中火第9號機組操作許可證尚未核發，明年將與其他9部機組一併核發，並規定中火生煤使用量降至1104萬噸，若中火不肯落實減煤4成，不排除撤發許可證。