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南投小校大創意 大象溜滑梯當主角拿下全國繪本賽特優

2019-09-26 20:36聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣名間鄉田豐國小參加「2019教育部拒毒、識毒繪本國小組」，由指導老師劉羿彣與鄭雅娣帶領學生張子同等人完成繪本「收集千萬個笑聲」，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲全國賽國小組特優。

張子同（現就讀三光國中二年級）說，原本故事的創作，是為田豐國小60周年校慶，幫校園中的兩隻大象溜滑梯寫「前世今生」。但因內容符合教育部所大推「拒毒、識毒、反毒」的主題，於是找善於繪圖的學妹陳嬑璇與陳亭妤接續繪圖分頁搭配，完成整篇繪本的圖文創作。

結合反毒宣導用語，「要high就一起high」、「是朋友就要在一起」「只要high不要毒駭」等語句，反映年輕學子常常受同儕影響。

指導老師劉羿彣說，繪本必須充分理解故事，才能將主題以作畫的方式完整表達，繪畫出符合文字的人物、表情、動作及場景，是創作過程中困難的地方；接著是色彩的表現方式，請學生在顏色上活潑呈現，點亮繪本的。因此，以這階段的學生來說，成功突破主題並大膽表現畫面，是促使孩子在學習上進步的最大動力！

校長梁雅惠說，為了培養學生創意發想，常邀學者專家講演，老師也設計結合生活經驗的語文課程。三年前為校園內60年的大象溜滑梯，設計了一系列的課程，包括為大象命名、設計大象的新衣裳、馬賽克拼貼為牠穿新衣等與生活經驗相結合，激發學生靈感，學生也結合時事，創作出獨一無二的故事。

南投縣田豐國小學生以學校大象溜滑梯當主角，創作繪本拿下教育部繪本比賽特優殊榮。圖...
南投縣田豐國小學生以學校大象溜滑梯當主角，創作繪本拿下教育部繪本比賽特優殊榮。圖／田豐國小提供
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南投縣田豐國小學生以學校大象溜滑梯當主角，創作繪本拿下教育部繪本比賽特優殊榮。圖...
南投縣田豐國小學生以學校大象溜滑梯當主角，創作繪本拿下教育部繪本比賽特優殊榮。圖／田豐國小提供
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大象教育部

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