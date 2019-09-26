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台灣醫療在國際發光！中國附醫入圍3大獎

2019-09-26 20:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣醫療軟實力在國際發光！中國醫藥大學附設醫院首次參加今年全球知名的國際醫療旅遊雜誌醫療旅遊大獎，入圍國際病人專科中心、最佳行銷策略，以及卓越客戶服務等三項大獎，其中院方結合台商宏福實業集團慈善贊助治療越南象腿女孩阮氏巒為題材的「阿巒的作文課」短片創下超過千萬人次點擊，入圍最佳行銷策略，12月3日將在德國柏林舉行頒獎典禮。

國際醫療旅遊雜誌醫療旅遊大獎成立於2007年，由來自世界各地逾20名評審委組成的團隊，評選出創新醫療院所機構。

中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊說，感謝院方支持，中國附醫在19個比賽項目中報名3項，全數入圍，相當幸運。除了入園最佳行銷策略，中國附醫榮獲遠見雜誌三次醫療院所業五星服務獎、獲國際病患極高滿意度，入圍「卓越客戶服務」，以及中國附醫國際醫療中心院長陳宏基整合式顯微重建技術獨步全球，順利入圍「國際病人專科中心」獎項。

國際醫療衛生促進協會理事長邱文達表示，這是台灣第一次在國際醫療協會入圍，中國附醫在國際醫療領域的執行力與國際觀令人敬佩，這也是國際醫療衛生促進協會會員的典範。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥認為，中國附醫入圍此獎相當難得，盼鼓勵更多台灣的醫院參加國際獎項的評選。

中國附醫結合台商慈善贊助治療越南象腿女孩阮氏巒（右二）為題材的「阿巒的作文課」短...
中國附醫結合台商慈善贊助治療越南象腿女孩阮氏巒（右二）為題材的「阿巒的作文課」短片創下超過千萬人次點擊。圖／本報資料照片
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中國附醫結合台商慈善贊助治療越南象腿女孩阮氏巒（右一）為題材的「阿巒的作文課」短...
中國附醫結合台商慈善贊助治療越南象腿女孩阮氏巒（右一）為題材的「阿巒的作文課」短片，創下超過千萬人次點擊。圖／中國附醫國際醫療中心提供
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