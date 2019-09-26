昔辦花博卡現想領取 中市府：個別處理

2019-09-26 18:55 中央社 台中26日電



台中花博卡何去何從？議員要求市府說明白。市長盧秀燕表示還在想辦法善後。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台中花博落幕後，剩餘144萬張花博卡，有民眾向議員反映，他申辦花博卡卻遭扣卡，台中市長盧秀燕表示，民眾當初如已登記未領取，現在仍想領取，市府將個別處理。

台中市議會今天進行審議台中市107年度地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，多位市議員關心144萬張未發出的花博卡後續利用方式。

民進黨籍市議員賴佳微表示，接獲民眾陳情，日前申請花博卡卻遭扣卡，花博卡本身就是悠遊卡，為何還要特別活化。

民進黨籍市議員江肇國指出，花博卡具有實名制、市民獨有、發卡量超過百萬等特點，應將花博卡結合圖書館借書、停車付費、志工銀行等功能，讓卡片價值可彰顯。

民進黨籍市議員李天生說，前市府發行花博卡，本規劃可享受優惠入園，並計畫轉變成為市民卡，讓台中市民可免費搭乘公車及其他各項福利，卻遭新市府廢止，造成144萬張花博卡閒置。

國民黨籍市議員張瀞分表示，花博卡的發放過程亂七八糟，市府根本搞不清楚到底發出去多少，發給誰，是否有非台中市民也申請花博卡。

國民黨籍市議員陳政顯指出，若有民眾申請花博卡未拿到，建議市府可透過戶政單位來發放。

市府交通局長葉昭甫表示，花博卡已在4月22日停止受理申請，所有未發出的空白卡皆集中保管封存，前市府原規劃轉型為市民卡，但行動支付時代來臨，市府研議轉為敬老愛心卡、識別證、學生證、借書證、台中捷運通勤票或門禁通行管理等用途。

葉昭甫指出，原花博卡持卡人目前均可依悠遊卡相關規定繼續使用，仍然享有市區公車搭乘補助、繳交規費等便民措施；針對有申請但未領取花博卡的市民，將研議個別處理機制；花博卡如遺失或損毀，則不再受理補發。