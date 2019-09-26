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大葉與沃旭攜手培育 風電專業潛力無窮

2019-09-26 16:55聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

來自丹麥的風電龍頭開發商「沃旭能源」，計畫在彰化打造全台最大的離岸風電場，為了強化在地設備與人力，積極與中部各大學建立合作計畫。今年開始，沃旭能源與大葉大學風電研究與教育訓練中心推動「離岸風電學徒計畫」，這是沃旭能源在亞太地區創辦的第一個學徒制計畫，將國外的經驗帶進國內，每年希望能培育出5到12名專業本土風電人才。

大葉大學風電研究與教育訓練中心今天上午啟用，其中最吸睛的就是一組小型風電機，這是沃旭能源斥資300萬元，從歐洲引進的教學用機艙，設置於大葉大學工學院的實習工廠。大葉大學今年開設了風電學程，其中的專業課程涵蓋機械、電子、環工、工程等領域，是專門針對培育風電人才所設計的課程，完成系列課程的學生，能獲得離岸風電學程結業證明之外，沃旭能源也會提供5到12個名額，提供大三、大四的學費贊助和生活津貼，更可能進入沃旭能源或相關企業有薪實習，表現優異更可能直接獲得留任。

大葉大學校長梁卓中表示，丹麥有超過四成的電量使用風力發電，風電技術相當成熟，而台灣的離岸風電場計畫才剛起步，若風場建置完成，代表未來3、40年都需要專業的運轉維運工程師，加入離岸風電學程，就等於預先卡位外商職位和高薪待遇。這次的學徒計畫以大葉大學工學院大一新生為招募對象，目前已經吸引了20名新生報名。

沃旭能源與大葉大學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。記者凌筠婷／攝...
沃旭能源與大葉大學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。記者凌筠婷／攝影
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沃旭能源將整套風機機艙縮小版搬到大葉大學，讓學生能夠將課堂所學具體化。記者凌筠婷...
沃旭能源將整套風機機艙縮小版搬到大葉大學，讓學生能夠將課堂所學具體化。記者凌筠婷／攝影
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沃旭能源與大葉大學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。記者凌筠婷／攝...
沃旭能源與大葉大學合作推動離岸風電學徒計畫，培育台灣在地風電人才。記者凌筠婷／攝影
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大葉大學實習丹麥

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