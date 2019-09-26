大葉與沃旭攜手培育 風電專業潛力無窮

2019-09-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



來自丹麥的風電龍頭開發商「沃旭能源」，計畫在彰化打造全台最大的離岸風電場，為了強化在地設備與人力，積極與中部各大學建立合作計畫。今年開始，沃旭能源與大葉大學風電研究與教育訓練中心推動「離岸風電學徒計畫」，這是沃旭能源在亞太地區創辦的第一個學徒制計畫，將國外的經驗帶進國內，每年希望能培育出5到12名專業本土風電人才。

大葉大學風電研究與教育訓練中心今天上午啟用，其中最吸睛的就是一組小型風電機，這是沃旭能源斥資300萬元，從歐洲引進的教學用機艙，設置於大葉大學工學院的實習工廠。大葉大學今年開設了風電學程，其中的專業課程涵蓋機械、電子、環工、工程等領域，是專門針對培育風電人才所設計的課程，完成系列課程的學生，能獲得離岸風電學程結業證明之外，沃旭能源也會提供5到12個名額，提供大三、大四的學費贊助和生活津貼，更可能進入沃旭能源或相關企業有薪實習，表現優異更可能直接獲得留任。