紙風車將到台中神岡表演 立委洪慈庸為團員加油

2019-09-26 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



紙風車曾因在台中租用場地問題和台中市政府有爭執，宣布所有公益場跳過台中，立委洪慈庸邀請紙風車回到台中演出，校園首場9月28日在神岡國小，由即將成真火舞團演出「火焰世家」，洪慈庸今天探班火舞表演團練，向團員們加油打氣。

活動演出前夕，洪慈庸今天探班火舞表演團練，為團員們加油打氣，她指出，即將成真火舞團是一群努力且熱血的年輕人組成，「火焰世家」劇碼精彩演出將結合火技、武術、舞蹈等元素，會顛覆一般人對火舞的想像，適合大朋友、小朋友一起同樂。

洪慈庸說，過去地方缺少、從來沒有的藝文演出，她當立委後，一直將藝文資源帶進潭子、大雅、神岡、后里，希望為家鄉帶來不一樣的改變；現在她也身為母親，更會為孩子用盡全力。她說，校園仍是小朋友觀看演出最合適、最安全的場所，因此堅持照原訂時間地點舉辦。