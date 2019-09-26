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審計處指花博門票代售違預算法 議員催追回廠商2億

2019-09-26 16:42聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市世界花卉博覽會今年4月底落幕，不過門票代售爭議尚未平息。審計部台中市審計處107年台中市地方總決算審核報告，明確指出花博門票代售案相關採購及履約過程嚴重影響機關權益，違反預算法規定，議員則要求市府盡快要求得標廠商將所餘公款繳回市庫。

民進黨議員李天生則表示，政黨輪替後，新任市府團隊把花博入園改為市民、全國12歲以下免費入園，此舉造成花博出現16億多元短差，144萬張花博卡閒置，李天生花博收支短差列入明年度決算報告。

審計部台中市審計處107年台中市地方總決算審核報告，明確指出台中花博門票代售暨入口驗票委託服務案，相關採購及履約過程嚴重影響機關權益，市議員李中進一部指出，得標的三立公司共售出255萬多張花博門票，銷售金額4億5500多萬元，但是到目前為止只繳庫2億6千多萬，公款一直放在廠商那裡，非常不妥。

審計處長洪嘉憶表示，花博門票代售案違反預算法規定，收支不能逕抵。市長盧秀燕也說，前市府過去確實和廠商訂了契約，讓廠商可以從售票收入中直接收支互抵並拿走佣金，導致目前的狀況。

李中指出，前市長林佳龍與交通局長王義川無視審計處已發函要求改善但仍一意孤行，以至於花博結束後，得標廠商未依預算法先將款項解繳市庫，反而抵扣服務費及激勵獎金，目前市庫只收到2.6億餘元款項，採購過程草率欠周延，嚴重影響機關權益，李中要求市府追究相關人員責任？

李天生則強調，政府施政應行政延續，他認為新市府團隊不當決策造成花博嚴重收支短差，同時要求審計處將花博收支短差列入明年度決算報告。

台中市議員李中指出，花博門票代售案違反預算法，市府應盡快追回2億元。記者陳秋雲／...
台中市議員李中指出，花博門票代售案違反預算法，市府應盡快追回2億元。記者陳秋雲／攝影
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花博台中市王義川

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