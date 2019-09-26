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人瑞自領重陽禮金惹議 中市府檢討改進

2019-09-26 16:11中央社 台中26日電

重陽節將至，各地發放重陽禮金，台中市南區卻有4名人瑞接獲通知，需自行前往領取禮金，家屬抱怨不便。台中市社會局表示，將請區長拜訪道歉，日後檢討改進。

重陽節將至，市府發送重陽禮金，65歲至89歲，每人敬老禮金可領取新台幣2000元；90歲至94歲，每人可領取3000元；95歲至99歲，每人可領取5000元；100歲以上，每人可領取1萬元。101歲的廖姓人瑞除了1萬元，還有總統府及衛生福利部聯合致贈的金鎖片。

市議員邱素貞表示，重陽節贈送禮金，是對長輩表達祝賀與敬意，南區百歲人瑞共有10人，區長慰問5人，副市長慰問1人，至於其他4名長輩，需自行前往公所領取，家屬怨聲載道，大罵市府簡直在懲罰長輩。

邱素貞指出，人瑞體力相對衰弱、行動不便，需要家屬陪伴，自行前往領取禮金，往返舟車勞頓，若市長、區長無法親自拜訪人瑞，建議可以透過當地里長代為轉達慰問關懷，要人瑞自行前往領取，實在誇張。

社會局表示，此事件為個案，有2名是經人瑞家屬同意親自領取，另1名因設籍在南投縣，公所協助代發，經聯繫後由家屬自行前往公所領取，尚有1名長者，公所則請家屬來公所領取。

社會局指出，重陽禮金發放，100歲以上長者由社會局或各區公所請市長或代表致贈禮金，以表達對長者之敬意。此次狀況除請區長親自拜訪，表達歉意，並會檢討與改進，表達對長者的敬意與尊重。（編輯：林沂鋒）

重陽節台中市

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