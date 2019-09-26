台中審計處決算報告成箭靶 綠批官官相護藍要求退回

2019-09-26 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行107年度總決算審核報告會議，藍綠議員針對審計部台中審計處提出的107年總預算決算報告，國民黨議員認為審計處的報告是「避重就輕」，未明確指出市府弊端，輕描淡寫，要求退回審計處報告。民進黨議員指出，年復一年都要求市府改進，但內容都差不多，不痛不癢，浪費人力。

國民黨市議員楊正中針對審計處所提出之107年度審計報告書提出4點疑義，指因台中市審計處之審計報告有所疏漏，該說明未說明，顯示審計報告並不嚴謹，要求退回。

楊正中舉例說，106至107年梧棲、龍井及潭子區公所未編預算並挪用預算及用途不符支出的情形。這些挪用公務預算去吃喝玩樂的經費都是出於人民的納稅錢，但審計處竟縱容不予剔除，甚至用減列的方式，還另外要市府編列預算來還。

楊正中議員說，前市府去年底以「自償性經費」為名義，向台銀台中分行借60億元，楊質疑，公務預算何來自償性經費？如何自償？是否違反預算法？審計處都說得不清楚。楊正中問市長盧秀燕，市府是否至今都未確實做好盤點？去年12月由前市府逕行向台銀借款，盧市府至今還在幫忙收爛尾。

台中審計處洪嘉憶處長答覆，第一點審計報告中有兩個不同數字，因基金間有互相借調款，只是按照公共債務法將公債列入，但兩個數字都正確。楊正中認為，根據會計原則同一項目必須以同一數字為準，倘若數字不符，則應提出說明。

楊正中表示，審計報告書該說明的未說明，不嚴謹，當場也表示要將107年審計報告退回。國民黨多名議員附和，張分與陳政顯認為審計處報告避重就輕，就算發現問題也只是搔搔癢，不敢說重話。