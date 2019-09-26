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蕭景田選舉主看板今上架 大力相挺韓國瑜

2019-09-26 15:40聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣立委參選人蕭景田今天在員林市的競選總部外掛上「挺韓主看板」，看板上韓國瑜和蕭景田並列，象徵蕭景田對韓國瑜大力支持，也代表國民黨將團結面對選戰。蕭景田也表示，昨天在中常會上建請中央黨部慰留郭台銘，因為認為郭台銘的政治理念和國家認同與國民黨一致，若郭台銘能成為韓國瑜的助力，國民黨這次的選舉將更有利。

蕭景田今年再度披戰袍，參加第四選區立委選舉，他的競選總部外今天掛起一幅長55尺、高14.7尺的帆布主看板，只要經過員林市莒光路和復興路口就能清楚看見，蕭景田服務處人員也表示，未來1個月將會陸續在選區內掛上86塊新的競選看板，其中23塊會是韓國瑜和蕭景田合體。

蕭景田說，他是忠貞國民黨員，現在擔任全國農會理事長，看到當時是北農總經理的韓國瑜曾為了全國農民，努力行銷台灣農產品，認為韓國瑜有極佳的行政能力和聰明睿智以及國際視野，足以擔任中華民國總統，因此蕭景田從韓國瑜參選高雄市長起，就對韓國瑜大力相挺。

為了國民黨的選戰能打得順利，蕭景田也希望國民黨內能團結起來，對於郭台銘將黨證繳回黨部，他也希望中央黨部能予以慰留，他認為郭台銘的政治理念和國家認同與國民黨一致，就應該能成為國民黨的盟友，「若另闢戰場，國民黨和郭台銘只會兩敗俱傷，讓民進黨得利」，他認為，郭台銘若認為國民黨內有什麼問題，大家坐下來談，「有過一定改」。

彰化縣立委參選人蕭景田今天在競選總部外掛起與韓國瑜合體的大看板，希望國民黨團結打...
彰化縣立委參選人蕭景田今天在競選總部外掛起與韓國瑜合體的大看板，希望國民黨團結打贏選戰。記者凌筠婷／攝影
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韓國瑜國民黨郭台銘2020選舉彰化縣立委2020選舉

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