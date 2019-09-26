蕭景田選舉主看板今上架 大力相挺韓國瑜
彰化縣立委參選人蕭景田今天在員林市的競選總部外掛上「挺韓主看板」，看板上韓國瑜和蕭景田並列，象徵蕭景田對韓國瑜大力支持，也代表國民黨將團結面對選戰。蕭景田也表示，昨天在中常會上建請中央黨部慰留郭台銘，因為認為郭台銘的政治理念和國家認同與國民黨一致，若郭台銘能成為韓國瑜的助力，國民黨這次的選舉將更有利。
蕭景田今年再度披戰袍，參加第四選區立委選舉，他的競選總部外今天掛起一幅長55尺、高14.7尺的帆布主看板，只要經過員林市莒光路和復興路口就能清楚看見，蕭景田服務處人員也表示，未來1個月將會陸續在選區內掛上86塊新的競選看板，其中23塊會是韓國瑜和蕭景田合體。
蕭景田說，他是忠貞國民黨員，現在擔任全國農會理事長，看到當時是北農總經理的韓國瑜曾為了全國農民，努力行銷台灣農產品，認為韓國瑜有極佳的行政能力和聰明睿智以及國際視野，足以擔任中華民國總統，因此蕭景田從韓國瑜參選高雄市長起，就對韓國瑜大力相挺。
為了國民黨的選戰能打得順利，蕭景田也希望國民黨內能團結起來，對於郭台銘將黨證繳回黨部，他也希望中央黨部能予以慰留，他認為郭台銘的政治理念和國家認同與國民黨一致，就應該能成為國民黨的盟友，「若另闢戰場，國民黨和郭台銘只會兩敗俱傷，讓民進黨得利」，他認為，郭台銘若認為國民黨內有什麼問題，大家坐下來談，「有過一定改」。
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