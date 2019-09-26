蕭景田選舉主看板今上架 大力相挺韓國瑜

2019-09-26 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣立委參選人蕭景田今天在員林市的競選總部外掛上「挺韓主看板」，看板上韓國瑜和蕭景田並列，象徵蕭景田對韓國瑜大力支持，也代表國民黨將團結面對選戰。蕭景田也表示，昨天在中常會上建請中央黨部慰留郭台銘，因為認為郭台銘的政治理念和國家認同與國民黨一致，若郭台銘能成為韓國瑜的助力，國民黨這次的選舉將更有利。

蕭景田今年再度披戰袍，參加第四選區立委選舉，他的競選總部外今天掛起一幅長55尺、高14.7尺的帆布主看板，只要經過員林市莒光路和復興路口就能清楚看見，蕭景田服務處人員也表示，未來1個月將會陸續在選區內掛上86塊新的競選看板，其中23塊會是韓國瑜和蕭景田合體。

蕭景田說，他是忠貞國民黨員，現在擔任全國農會理事長，看到當時是北農總經理的韓國瑜曾為了全國農民，努力行銷台灣農產品，認為韓國瑜有極佳的行政能力和聰明睿智以及國際視野，足以擔任中華民國總統，因此蕭景田從韓國瑜參選高雄市長起，就對韓國瑜大力相挺。