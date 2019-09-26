熱血Super教師為學生創造舞台 學生家長都信服

2019-09-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣成功高中國中部教師楊浚芳任教職29年，她長期帶音樂班與體育班等特殊班，帶班級著重帶心，即便是假日、非工作日，只要學生在校都會出現陪伴，她說，將孩子放在對的位置，大都能有正向的發展，楊浚芳獲得今年度彰化縣「SUPER教師獎」表揚，在教學與班級經營上獲得肯定。

音樂班與體育班學生每周有10堂藝能課，必須兼顧課業與藝能專業，楊浚芳從小學舞、學琴了解學生們的困難，她說，學生在時間管理格外重要，下課時間會盡量待在班上，營造安靜的環境，讓學生能休息、寫作業，也能了解學生的相處情形。

她說，音樂班學生的父母大都用心栽培孩子，對學校也寄予厚望，她時常利用個人臉書分享學生學習情形，挑選露出照片總是小心翼翼，希望和帶學生一樣做到公平，讓家長放心；楊浚芳豐富的教學經驗讓她相信，若能做到讓學生、家長「信服」，有助於營造好的班風。

楊浚芳對學習意願較低的學生也同等關心，曾花了三個月的中午休息時間，帶著三名普通班男同學編舞、練舞、做道具，她說，學生在學習上沒有表現，就為他們創造舞台，參加全校的才藝競賽，感受成功的經驗，學生知道老師的用心，有助於他們在該學科的學習動力，好的表現就大大鼓勵向來是她激勵學生的方式。