工程車壓壞新舖路面 承諾送豬向部落居民道歉

2019-09-26 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



上周南投縣仁愛鄉力行產業道路瑞岩部落路段進行鋪設水泥路面工程，包商舖設完成後，竟有車輛強行通過未乾的水泥路面，留下長長的輪胎痕，讓包商一時心痛又得花時間補救，並PO出路面受損照片，引起部落居民憤慨，要求一定要揪出破壞者，案經仁愛分局瑞岩派出所主動偵辦。

經仁愛警方連日調閱過濾道路監視器畫面，查出是附近進行橋梁安全監測的工程人員所為，已主動到案說明，先與包商達成和解，另對於造成發祥、力行、翠華3個村部落居民的不便，也承諾每村送1隻豬，作為道歉。

仁愛鄉力行產業道路為發祥、力行、翠華等3村多個部落居民對外交通與產業運輸要道，最近縣府進行路面改善工程，上周才舖好水泥未乾，就發生路面遭人開車硬闖，留下又深長的輪胎痕，調閱過濾案發前後的道路監視器畫面，前天該名闖禍的駕駛則是主動到案說明。