影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會臨時會召開第3屆第3次臨時會，今天議程由審計部台中市審計處報告107年度台中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。藍綠議員針對花博卡後續利用與是否轉為卡，以利讓台中市民專有公車優惠。市長盧秀燕表示，目前還在研議如何處理剩下的144萬張花博卡。

藍綠議員包括曾朝榮、陳淑華、賴佳微、李天生、何敏誠；張瀞分、李中、陳政顯等人針對花博卡質詢。民進黨議員多指出，台中花博卡早就可以轉為市民卡，作為台中市民搭公車優惠的依據，不要像現在免費公車政策經費年年增加，但全民可享，不盡公平，減少市庫負擔。

國民黨議員指出，審計處建議市府積極推動花博卡整合市民卡提升使用效益，殊不知在前市長林佳龍執政時，花博卡發放過程「亂七八糟」，質疑是否有非台中市民也申請花博卡?當初就不該製作花博卡，現在卻要現任市府絞盡腦汁要想辦法補發或利用「太荒唐！」另有議員表示目前還有民希望申請花博卡。

台中市長盧秀燕表示，會作整體研議處理，當初申請花博卡要求市民留下個資，引起反彈，不少人尚未申請，如果市想申請留念可以發給。