親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最新民調／蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會臨時會召開第3屆第3次臨時會，今天議程由審計部台中市審計處報告107年度台中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。藍綠議員針對花博卡後續利用與是否轉為卡，以利讓台中市民專有公車優惠。市長盧秀燕表示，目前還在研議如何處理剩下的144萬張花博卡。

藍綠議員包括曾朝榮、陳淑華、賴佳微、李天生、何敏誠；張瀞分、李中、陳政顯等人針對花博卡質詢。民進黨議員多指出，台中花博卡早就可以轉為市民卡，作為台中市民搭公車優惠的依據，不要像現在免費公車政策經費年年增加，但全民可享，不盡公平，減少市庫負擔。

國民黨議員指出，審計處建議市府積極推動花博卡整合市民卡提升使用效益，殊不知在前市長林佳龍執政時，花博卡發放過程「亂七八糟」，質疑是否有非台中市民也申請花博卡?當初就不該製作花博卡，現在卻要現任市府絞盡腦汁要想辦法補發或利用「太荒唐！」另有議員表示目前還有民希望申請花博卡。

台中市長盧秀燕表示，會作整體研議處理，當初申請花博卡要求市民留下個資，引起反彈，不少人尚未申請，如果市想申請留念可以發給。

審計處長洪嘉憶解釋，交通局已經在研議要將花博卡轉換成敬老愛心卡活用。張瀞分質疑，當時國民黨議員建議根據設籍民眾的資料造冊，挨家挨戶發給每個台中市民花博卡以示公平，但前市長林佳龍不聽建議，動用公務員當推銷員推銷花博卡，還要市民留下個資才能領花博卡，如今花博卡的庫存及流向混亂不清，連審計處自己的決算報告都說「沒有及時掌握各區公所申辦及空白卡管理情形，內部控制機制闕如」如今卻還要市府將花博卡整合為市民卡，這根本是故意挖洞讓現在的市府跳。

台中花博卡還剩144萬張，是否完成補發轉作市民卡？引發論戰。記者陳秋雲／資料照片
台中花博卡還剩144萬張，是否完成補發轉作市民卡？引發論戰。記者陳秋雲／資料照片
分享
台中花博卡何去何從？議員要求市府說明白。市長盧秀燕表示還在想辦法善後。圖／聯合報...
台中花博卡何去何從？議員要求市府說明白。市長盧秀燕表示還在想辦法善後。圖／聯合報系資料照片
分享

花博台中市公車

相關新聞

工程車壓壞新舖路面 承諾送豬向部落居民道歉

2019-09-26 14:28

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

台中外埔產有機芋頭 民代幫忙行銷一舉兩得

2019-09-26 15:06

500公尺藍染布包圍 台中屯區藝文中心天空不一樣

2019-09-26 14:16

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

每人只要300元 中市府帶你遊產業、享美食

2019-09-26 11:30

豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境 有交通管制

2019-09-26 10:40

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35

中寮垃圾子車久未清？ 清潔隊喊冤：追亂丟者

2019-09-25 23:43

新民國小打造創意遊戲場 青蛙溜縣長也來玩

2019-09-25 23:41

腳踏車占人行道 南投縣交通隊將查扣

2019-09-25 23:40

彰化139線車禍頻傳 擬設區間測速

2019-09-25 23:36

公部門行銷／學者：別玩老梗 「對準族群」才有效

2019-09-25 23:23

國旅秋冬遊 彰化擬送「順澤宮」帽吸客

2019-09-25 23:11

中市府行銷 公務員拍片拚創意

2019-09-25 23:11

oBike棄置南投800輛 善後問題棘手

2019-09-25 23:01

台中流感蠢蠢欲動 公費疫苗小學到高中11月15日開打

2019-09-25 19:37

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

103歲人瑞好體力 每周2次搭公車1小時 就是要品美食

2019-09-25 16:48

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

結合出版社 現打果汁多了書香味

2019-09-25 14:03

龍鳳瀑布要道堆垃圾挨批「垃圾觀光」 中寮鄉公所喊冤

2019-09-25 13:52

台中市議會議員出國考察 質詢縮短天數

2019-09-25 13:46

環山部落渡南湖溪僅用簡易流籠 市府評估建吊橋

2019-09-25 13:05

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

東北季風來臨 張麗善視察麥寮出海口

2019-09-25 11:27

痛風系美食上桌！入秋大啖肥美蟹料理

2019-09-25 10:28

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

高市議會藍綠議員爆發激烈衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top