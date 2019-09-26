影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中
台中市議會臨時會召開第3屆第3次臨時會，今天議程由審計部台中市審計處報告107年度台中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。藍綠議員針對花博卡後續利用與是否轉為卡，以利讓台中市民專有公車優惠。市長盧秀燕表示，目前還在研議如何處理剩下的144萬張花博卡。
藍綠議員包括曾朝榮、陳淑華、賴佳微、李天生、何敏誠；張瀞分、李中、陳政顯等人針對花博卡質詢。民進黨議員多指出，台中花博卡早就可以轉為市民卡，作為台中市民搭公車優惠的依據，不要像現在免費公車政策經費年年增加，但全民可享，不盡公平，減少市庫負擔。
國民黨議員指出，審計處建議市府積極推動花博卡整合市民卡提升使用效益，殊不知在前市長林佳龍執政時，花博卡發放過程「亂七八糟」，質疑是否有非台中市民也申請花博卡?當初就不該製作花博卡，現在卻要現任市府絞盡腦汁要想辦法補發或利用「太荒唐！」另有議員表示目前還有民希望申請花博卡。
台中市長盧秀燕表示，會作整體研議處理，當初申請花博卡要求市民留下個資，引起反彈，不少人尚未申請，如果市想申請留念可以發給。
審計處長洪嘉憶解釋，交通局已經在研議要將花博卡轉換成敬老愛心卡活用。張瀞分質疑，當時國民黨議員建議根據設籍民眾的資料造冊，挨家挨戶發給每個台中市民花博卡以示公平，但前市長林佳龍不聽建議，動用公務員當推銷員推銷花博卡，還要市民留下個資才能領花博卡，如今花博卡的庫存及流向混亂不清，連審計處自己的決算報告都說「沒有及時掌握各區公所申辦及空白卡管理情形，內部控制機制闕如」如今卻還要市府將花博卡整合為市民卡，這根本是故意挖洞讓現在的市府跳。
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