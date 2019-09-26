童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



童綜合醫院也因潮流推出真人版開箱照，安排開刀房、病房、國際醫療轉送、急診、救護車、復健、營養、病理檢驗、口腔醫學、藥劑等團隊人員進行拍攝，還有身在幕後專門培訓醫護人員的臨床技能中心也共同響應。

童醫院系列照片中，臨床技能中心是由各種人體部位教具所組成，可提供醫護人員經由模擬治療來不斷學習精進技術；藥劑師則每天與各種藥物為伍，每種藥物的分配都不能馬虎，需要與醫囑單縝密核對才能提供患者用藥，機器上必備的是放置一包希望能乖乖運作的餅乾；檢驗師則與各式培養器皿與試管相處，不僅要懂得使用顯微鏡看得出各種病菌的類型，更要擁有安全與快速抽血的好技能；營養師則用磅秤精算食物熱量，了解各種食物的益處與害處，給予患者與民眾諮詢來吃得健康；物理治療師使用器具來幫助身體與四肢功能重建，幫助不適症狀的改善治療，運動員的增強訓練，協助民眾預防保健，照片中繽紛顏色的組成，就是代表著物理治療師可促使民眾迎接彩色人生的表徵。

開刀房由副院長歐宴泉領軍拍攝，將進行達文西機械手臂手術時所需用到的各式用具呈現出來，更需要團隊的合作來圓滿手術完成；口腔醫學表現治療牙齒時必備的物品，精細的各式器材讓口腔更健康，利用牙齒模型來教育民眾正確刷牙與注重口腔衛生；病房照護則是由白衣天使所構成，無論是行動護理車，或者血壓脈搏機等，護理人員用專業來幫忙住院的病患恢復健康，用愛與同理心來照顧每一個病人與家屬。