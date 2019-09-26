親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05聯合報 記者游振昇╱即時報導

童綜合醫院也因潮流推出真人版開箱照，安排開刀房、病房、國際醫療轉送、急診、救護車復健、營養、病理檢驗、口腔醫學、藥劑等團隊人員進行拍攝，還有身在幕後專門培訓醫護人員的臨床技能中心也共同響應。

童醫院系列照片中，臨床技能中心是由各種人體部位教具所組成，可提供醫護人員經由模擬治療來不斷學習精進技術；藥劑師則每天與各種藥物為伍，每種藥物的分配都不能馬虎，需要與醫囑單縝密核對才能提供患者用藥，機器上必備的是放置一包希望能乖乖運作的餅乾；檢驗師則與各式培養器皿與試管相處，不僅要懂得使用顯微鏡看得出各種病菌的類型，更要擁有安全與快速抽血的好技能；營養師則用磅秤精算食物熱量，了解各種食物的益處與害處，給予患者與民眾諮詢來吃得健康；物理治療師使用器具來幫助身體與四肢功能重建，幫助不適症狀的改善治療，運動員的增強訓練，協助民眾預防保健，照片中繽紛顏色的組成，就是代表著物理治療師可促使民眾迎接彩色人生的表徵。

開刀房由副院長歐宴泉領軍拍攝，將進行達文西機械手臂手術時所需用到的各式用具呈現出來，更需要團隊的合作來圓滿手術完成；口腔醫學表現治療牙齒時必備的物品，精細的各式器材讓口腔更健康，利用牙齒模型來教育民眾正確刷牙與注重口腔衛生；病房照護則是由白衣天使所構成，無論是行動護理車，或者血壓脈搏機等，護理人員用專業來幫忙住院的病患恢復健康，用愛與同理心來照顧每一個病人與家屬。

救護車必備的緊急救護技術員，救護車配備各式的攜帶型急救器具與藥材，擔架與固定器更是常規備品，最不可或缺的就是無線電對講機設備；救護車到現場載到患者，就必須快速送到急診室進行搶救，急診室呈現的是忙碌與救命，急診醫護總是面臨各式各樣的患者與家屬，雖然高壓但團結又擁有正向的信念，與時間賽跑就為延續生命；由急診醫護再接受航空醫療訓練，就是國際醫療轉送FORMOSA SOS團隊，成員奔跑著把握協助救人時機，隨時待命隨時起飛，大大小小的符合航空標準的醫療設備，更是團隊每次轉送任務必須攜帶的配備。

童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
分享
童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
分享
童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
童綜合醫院的開箱圖文。圖／童醫院提供
分享

患者救護車復健

相關新聞

每人只要300元 中市府帶你遊產業、享美食

2019-09-26 11:30

豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境 有交通管制

2019-09-26 10:40

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35

中寮垃圾子車久未清？ 清潔隊喊冤：追亂丟者

2019-09-25 23:43

新民國小打造創意遊戲場 青蛙溜縣長也來玩

2019-09-25 23:41

腳踏車占人行道 南投縣交通隊將查扣

2019-09-25 23:40

彰化139線車禍頻傳 擬設區間測速

2019-09-25 23:36

公部門行銷／學者：別玩老梗 「對準族群」才有效

2019-09-25 23:23

國旅秋冬遊 彰化擬送「順澤宮」帽吸客

2019-09-25 23:11

中市府行銷 公務員拍片拚創意

2019-09-25 23:11

oBike棄置南投800輛 善後問題棘手

2019-09-25 23:01

台中流感蠢蠢欲動 公費疫苗小學到高中11月15日開打

2019-09-25 19:37

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

103歲人瑞好體力 每周2次搭公車1小時 就是要品美食

2019-09-25 16:48

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

結合出版社 現打果汁多了書香味

2019-09-25 14:03

龍鳳瀑布要道堆垃圾挨批「垃圾觀光」 中寮鄉公所喊冤

2019-09-25 13:52

台中市議會議員出國考察 質詢縮短天數

2019-09-25 13:46

環山部落渡南湖溪僅用簡易流籠 市府評估建吊橋

2019-09-25 13:05

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

東北季風來臨 張麗善視察麥寮出海口

2019-09-25 11:27

痛風系美食上桌！入秋大啖肥美蟹料理

2019-09-25 10:28

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

高市議會藍綠議員爆發激烈衝突

2019-09-26 11:13

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

龍鳳瀑布要道堆垃圾挨批「垃圾觀光」 中寮鄉公所喊冤

2019-09-25 13:52

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

嘉縣第一名農會創「新農豆食堂」 盼推廣在地農產

2019-09-25 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top