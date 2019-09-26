每人只要300元 中市府帶你遊產業、享美食

2019-09-26 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「是的，每人只要花300元，就可玩6條產業路線，市府還請你吃午餐！」台中市經濟發展局長張峯源上午宣布啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」這項好康，民眾只要在明天中午12時上網報名；第1梯次只有12車次，名額有限，額滿為止。

6條路線是：

一： 童心童趣、親子同樂：以親子同樂為主題，隨著產業發展歷史推廣台中特色產業。有台灣氣球博物館、味噌釀造文化館、棒球故事館和喔基禮德驛館。

二： 匠心獨具、極致工藝：以木漆藝為主題，選擇了台中較有知名度木漆藝業者合作，讓工藝優良之美結合生活美學創造商機。有豐原漆藝館、謹告陶漆藝術空間、木匠兄妹木工房、張連昌蕯克斯風博物館。

三： 傳承常新、職人堅持：延續木漆藝為主題，台中富含許多無可取代的職人技術，透過手作DIY帶動體驗經濟。有漆繪仕漆器，啡堡九甲林、sylvia創意小學堂、寶泉甘味手造所。

四： 樂活創意、生活藝術：以推廣今年9月開幕的喜晶A光學觀光工廠及重新裝潢開幕的寶熊漁樂碼頭為遊程主軸。有喜晶A光學觀光工廠、寶熊漁樂碼頭、大振豐洋傘文創館、雪莉貝爾彩會冰品旗艦店。

五： 產業學堂、玩轉城市：以今年6月29日開幕的台灣第一家製作音樂鈴機芯的博物館為主軸。有鞋寶觀光工廠、台灣現代音樂鈴博物館、台灣印刷探索館、三點一刻故事館。

六： 產業豐收、好禮相伴：以台中好禮為主軸，推廣台中特色伴手禮。有阿聰師芋頭文化館、布英熊文化創藝館、萬全馨食品行、大呷麵本家故事館、小林煎餅-富林園洋菓子。