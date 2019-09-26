親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？

韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

每人只要300元 中市府帶你遊產業、享美食

2019-09-26 11:30聯合報 記者黃寅╱即時報導

「是的，每人只要花300元，就可玩6條產業路線，市府還請你吃午餐！」台中市經濟發展局長張峯源上午宣布啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」這項好康，民眾只要在明天中午12時上網報名；第1梯次只有12車次，名額有限，額滿為止。

6條路線是：

一： 童心童趣、親子同樂：以親子同樂為主題，隨著產業發展歷史推廣台中特色產業。有台灣氣球博物館、味噌釀造文化館、棒球故事館和喔基禮德驛館。

二： 匠心獨具、極致工藝：以木漆藝為主題，選擇了台中較有知名度木漆藝業者合作，讓工藝優良之美結合生活美學創造商機。有豐原漆藝館、謹告陶漆藝術空間、木匠兄妹木工房、張連昌蕯克斯風博物館。

三： 傳承常新、職人堅持：延續木漆藝為主題，台中富含許多無可取代的職人技術，透過手作DIY帶動體驗經濟。有漆繪仕漆器，啡堡九甲林、sylvia創意小學堂、寶泉甘味手造所。

四： 樂活創意、生活藝術：以推廣今年9月開幕的喜晶A光學觀光工廠及重新裝潢開幕的寶熊漁樂碼頭為遊程主軸。有喜晶A光學觀光工廠、寶熊漁樂碼頭、大振豐洋傘文創館、雪莉貝爾彩會冰品旗艦店。

五： 產業學堂、玩轉城市：以今年6月29日開幕的台灣第一家製作音樂鈴機芯的博物館為主軸。有鞋寶觀光工廠、台灣現代音樂鈴博物館、台灣印刷探索館、三點一刻故事館。

六： 產業豐收、好禮相伴：以台中好禮為主軸，推廣台中特色伴手禮。有阿聰師芋頭文化館、布英熊文化創藝館、萬全馨食品行、大呷麵本家故事館、小林煎餅-富林園洋菓子。

張峯源說，這些路線最適合親子前往，可以讓小朋友瞭解產業和上一輩創業的艱辛，第一梯次系列專車27日中午12時開放民眾網路報名，各主題路線名額有限額滿為止，10月6日起出發。遊程報名方式請上官網http://www.exploretaichung.com.tw查詢。第二梯次22車次的報名及出發時間，請持續關注官網發布最新資訊。

台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」。記者...
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」。記者黃寅／攝影
分享
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅...
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅遊點業者合影。記者黃寅／攝影
分享
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅...
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅遊點業者合影。記者黃寅／攝影
分享
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅...
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」並與旅遊點業者合影。記者黃寅／攝影
分享
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」張連昌...
台中市經濟發展局長張峯源（中）上午宣佈啟動「遊在地、玩台中－產業體驗專車」張連昌蕯克斯風博物館人員現場演出。記者黃寅／攝影
分享

博物館觀光工廠親子

相關新聞

8旬老婦骨質健康如年輕人 關鍵在長期務農

2019-09-26 11:27

豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境 有交通管制

2019-09-26 10:40

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35

中寮垃圾子車久未清？ 清潔隊喊冤：追亂丟者

2019-09-25 23:43

新民國小打造創意遊戲場 青蛙溜縣長也來玩

2019-09-25 23:41

腳踏車占人行道 南投縣交通隊將查扣

2019-09-25 23:40

彰化139線車禍頻傳 擬設區間測速

2019-09-25 23:36

公部門行銷／學者：別玩老梗 「對準族群」才有效

2019-09-25 23:23

國旅秋冬遊 彰化擬送「順澤宮」帽吸客

2019-09-25 23:11

中市府行銷 公務員拍片拚創意

2019-09-25 23:11

oBike棄置南投800輛 善後問題棘手

2019-09-25 23:01

台中流感蠢蠢欲動 公費疫苗小學到高中11月15日開打

2019-09-25 19:37

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

103歲人瑞好體力 每周2次搭公車1小時 就是要品美食

2019-09-25 16:48

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

結合出版社 現打果汁多了書香味

2019-09-25 14:03

龍鳳瀑布要道堆垃圾挨批「垃圾觀光」 中寮鄉公所喊冤

2019-09-25 13:52

台中市議會議員出國考察 質詢縮短天數

2019-09-25 13:46

環山部落渡南湖溪僅用簡易流籠 市府評估建吊橋

2019-09-25 13:05

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

東北季風來臨 張麗善視察麥寮出海口

2019-09-25 11:27

痛風系美食上桌！入秋大啖肥美蟹料理

2019-09-25 10:28

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

高市議會藍綠議員爆發激烈衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top