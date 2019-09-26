8旬老婦骨質健康如年輕人 關鍵在長期務農

2019-09-26 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



62歲的盧姓婦女健檢時發現骨質密度T值達-4.2，屬於骨折高風險，她拉83歲的媽媽檢驗，骨質卻像年輕人一樣，衛福部彰化醫院骨鬆專科醫師陳柏辰表示，盧母務農，曬太陽又負重勞動存下了骨本，反而長時間坐辦公室的盧女骨質流失快，是母女骨質差異這麼大的關鍵。

盧女做了雙能量X光骨質密度檢查，骨質密度T值達-4.2，比起界定骨質疏鬆症的T值-2.5還低了不少，骨鬆嚴重，必須藥物治療，她原以為媽媽年紀大應更嚴重，沒想到媽媽T值卻是正常的0.4，骨質像年輕人一樣。

陳柏辰表示，一般而言年紀越大骨鬆越嚴重，但盧姓母女2人基因和飲食落差不大，檢驗結果卻相反，重點在於盧母長期務農，時常曬太陽，有了充足的維生素D，幫助鈣吸收，而負重勞動也有助於減緩骨質流失，從年輕就持續累積骨本。

陳柏辰指出，根據世界衛生組織報告，台灣髖關節骨折每年近2萬例，發生率高居亞洲第一，5年死亡率高達5成，嚴重性甚至超越大部分癌症，是成為老年人的隱形殺手，而骨質疏鬆易造成骨折，尤其是髖關節骨折的後果通常很嚴重，但國人卻長期忽略。