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豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境 有交通管制

2019-09-26 10:40聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中豐原鎮清宮預定明天9月27日(周五)舉辦「鎮清宮天上聖母已亥年 大甲謁祖徒步遶境進香」活動，車隊從豐原區出發後，將行經后豐大橋依序進入后里區、外埔區及大甲區。活動將有大量人車，主辦單位估計2500人繞境，湧入大甲的市區，台中市政府警察局大甲分局為避免民眾塞車的困擾及維護道路交通安全與暢通，呼籲民眾進入大甲市區多搭大眾運輸公共交通工具，或避開活動時段進入大甲市區。

遶境時間預定9月27日上午11點許由后豐大橋進入后里區，活動路線車隊由三豐路-左轉甲后路490巷(慈后宮)-左轉民生路-左轉四村路-右轉公安路-右轉三光路墩仔腳(鎮安宮 午餐休息)-后里鎮安宮起駕-左轉福音路-右轉大圳路-左轉甲后路-往月眉糖廠-甲后路往外埔-左轉六分路-右轉甲后路-直行水源路-右轉鎮瀾街-右轉中山路-左轉光明路-右轉鎮政路-左轉新政路(大甲 城隍廟)-左轉順天路-右轉文武路-左轉三民路-左轉順天路(鎮瀾宮駐駕、祝壽、晚餐)。

當天活動約下午5點進入大甲市區，適逢下班時段，大甲市區原本就會有許多下班的人車通行，警方請駕駛非必要盡量避開上述路線，或是選擇替代道路，減少壅塞避免陷深車陣。

豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境，警方提出交通管制規劃。圖／大甲警分局提供
豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境，警方提出交通管制規劃。圖／大甲警分局提供
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遶境警察公安

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