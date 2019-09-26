穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台灣穿山甲活動於淺山地區，過去沒有特殊的天敵，然而農委會特有生物研究保育中心近3至4年統計發現，珍貴稀有的穿山甲，受到野狗攻擊的頻率大增，2018年特生中心救援24隻穿山甲，相較過往多是遭到獸鋏夾傷，去年竟有16隻都是受犬隻咬傷，其中13隻被咬死，今年上半年急救站已收到了40隻穿山甲，這40隻個體之中，有16隻是因被狗咬傷而送來，數量已超過去年。

野生動物急救站表示，穿山甲屬於珍貴稀有的保育類動物，雖不似石虎瀕臨絕種，但遭遇攻擊時，帶有麟片的穿山甲會自動捲起身體求生，可是在野外遇到犬隻成群圍攻時，這個優勢就不在了，野狗撕咬能力可以將穿山甲尾巴咬斷啃食，甚至連腳掌都會咬掉，有時被人發現送來急救時，已失去生命。

特生中心指出，當寵物成為流浪狗後，從生態保育的角度來看，就會跟外來種一樣造成影響，狗本來就吃肉、會獵食，有群聚與領域性的特性，勢必對生態造成衝擊。玉山國家公園去年就因流浪犬數量增加，海拔3700公尺圓峰山屋也有流浪犬出沒，並且發生過園區內山羌被野狗群追逐、攻擊而受傷的案例。