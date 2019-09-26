500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市屯區藝文中心的戶外露天劇場不一樣！屯區藝文中心慶祝成立10周年，舉辦「藍天彩染光影展與社區展」，藉由指導社區民眾學習藍染，再把作品搭建在戶外露天劇場，誕生此次展覽。開幕式上可見長約500公尺的藍染布條圍繞戶外露天劇場的觀眾席，「織染」出不一樣的風采，展期至11月10日。

藝文中心主任郭恬氳說，活動期間夜間另有音樂秀，可透過燈光的變化，把藍白色調的藍染布條展現出另一種的色彩，也呼應指導老師們的設計理念。當抬頭仰望時，看到點線面的交錯與顏色的渲染，民眾還能夠從中尋找到不同的驚喜。

兩名指導老師是自然色手作坊的湯文君與安染工坊的劉俊卿，他們教太平、霧峰、烏日和大里等12個社區居民學習藍染並負責整體設計，再由徐暋盛所帶領的盛之華竹藝團隊施作，共同構築出藍染這項傳統工藝的另一種樣貌。

社區居民學習藍染並各自創作2公尺的藍染布條，再一起串聯出不同風貌，其中還有國立台灣工藝研究中心創作的4條布條一同展出。

劉俊卿說，此次從構圖、設計到完工歷經半年，體力上是一大考驗。湯文君說，社區居民多未接觸過藍染，等於開啟社區居民對藍染的一道門。