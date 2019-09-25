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oBike棄置南投800輛 善後問題棘手

2019-09-25 23:01聯合報 記者江良誠黃瑞典／連線報導

oBike退燒後，南投縣800輛單車無人管理任意棄置，成為地方頭痛問題。 圖／南...
oBike退燒後，南投縣800輛單車無人管理任意棄置，成為地方頭痛問題。 圖／南投縣環保局提供
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無樁式共享單車oBike退燒，當初oBike公司在南投縣投放800輛自行車，遭任意棄置，有的被雜草掩沒，成地方頭痛問題。南投縣環保局長方信雄說，這些oBike單車有的已不堪使用，棄置街頭成清潔隊棘手問題，環保局將統一移置，公告一個月後，如無人認領，將以廢棄物處理。月前，台北市也拍賣出8千多輛oBike，得款58萬。

2017oBike單車引進台灣，原本以為共享單車能帶動風潮，南投縣也投放800量單車，包括南投、草屯、名間、集集、竹山、魚池、埔里等7鄉鎮市，但「隨借隨還」概念，因為沒有固定停車地點，很快出現單車隨地亂放占用停車格，甚至被人棄置破壞，業者也未維修、維護，引發不少爭議。

去年6月oBike新加坡總部停止營運，10月台灣oBike停止營運，這些共享單車立刻變成街頭垃圾，南投市區街道都可看到破爛的oBike單車，影響市容觀瞻。但因為oBike單車為私人所有，清潔隊員擔心法律問題，不敢任意移置保管。但許多民眾頻頻檢舉oBike單車占用停車位，甚至成了垃圾堆，要求清潔隊應移置保管。

方信雄說，當初oBike公司並沒有和縣府討論、協商，就擅自將單車投放到南投，台灣oBike公司結束營業後，又不負責回收單車，讓oBike成了環保問題。因為擔心移置衍生法律問題，有的鄉鎮清潔隊不處理，而集集、南投清潔隊則暫時將找到的單車移置保管。

為改善市容景觀，環保局近日將召集各鄉鎮公所清潔隊討論，將由清潔隊代為移置保管，並公告一個月，若無人認領，將視同廢棄物處理，解決oBike亂象。

新竹市政府交通處指出，針對現有oBike亂象，市府多次發文要求業者提改善計畫，但信件都被退回也聯繫不到業者，現在只要發現oBike或民眾反映，都先代為清運集中保管，已有5、60輛，將考慮聯合其他縣市向業者求償，也會參考部分縣市採公告方式，要求業者主動清運，否則依廢棄物清理法處理。

共享單車oBike廢棄物

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