彰化萬人健檢大成功 國外專家來取經

2019-09-25 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化萬人健檢連國外衛生專家、學者也來取經。來自歐美、亞洲14個國家百餘名國內外專家學者，今天參訪彰化縣萬人健檢、長照、醫療體系、健康促進等活動，留下深刻印象，認為可以分享給很多國家，有機會把彰化的經驗帶到全世界。

由台灣大學公共衛生學院長詹長權、美國公共衛生教育聯盟執行長 Laura Magana等帶領的參訪團，今天上午到員林參訪彰化萬人健檢活動後，由彰化縣長王惠美陪同參加衛生局「疾病防治及健康促進動起來」迎賓儀式，衛生局人員以道具、展示板，以及英文數來寶、反毒行動箱、登革熱防治行動劇等活潑生動方式相迎。

王惠美說，彰化縣每年舉辦約31場次的萬人健檢，每年出動800多位醫師、醫事人員及1000多名志工夥伴，透過萬人健檢使縣民能夠及早發現、及早治療，所以彰化縣民的平均壽命增加快一年，今年彰化縣配合中央的C肝防治政策，提出3年減半、6年根除，預計在2025年達到根除C肝的目標，縣府也透過萬人健檢提供社區民眾C型肝炎篩檢，供更多鄉親一起來參與萬人健檢，也讓全世界知道萬人健檢這麼好的醫事活動，一起為全體人類的健康努力。

詹長權指出，彰化縣非常成功的萬人健檢、長照、醫療體系、健康促進等活動，大家一路參訪以來，都是嘆為觀止，台灣、彰化有這麼好的東西是需要推廣到全世界，相信我們繼續做下去，全世界會有很多人來彰化取經，讓彰化的經驗變成全人類追求更長壽、更健康生活的典範，做到「台灣第一、亞洲領先、世界首創」。

美國公共衛生教育聯盟執行長 Laura Magana透過翻譯表示，彰化縣政府安排參訪觀摩的許多活動是他們以前未見過的，彰化縣優秀團隊極用心的為縣民健康把關，她希望之後可以分享給很多國家，有機會把彰化的經驗帶到全世界。