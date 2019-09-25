立委蔡培慧捐多功能反光背心 救護出勤更安全

2019-09-25 18:05 中央社 南投縣25日電



為提升救護人員出勤安全，民主進步黨立法委員蔡培慧將捐一批新式多功能救護反光背心給南投2消防分隊，新款背心加強反光，還有多個口袋、能調整寬度，穿著更安全舒適。

消防員勤務複雜且危險高，蔡培慧得知南投縣消防局埔里分隊、中心碑分隊的救護背心使用多年且反光效果減弱，人員夜間或濃霧中執勤可能增加風險，因此，明天將前往中心碑分隊捐贈一批多功能救護反光背心給埔里、中心碑分隊，讓人員安心出勤、平安歸隊。

蔡培慧說，日前得知埔里、中心碑分隊的救護背心需汰換，特別到消防局第二大隊討論如何降低出勤風險及救護背心規格後，訂製多功能救護反光背心，背心胸口、背後印有EMT銀色反光字體，代表救護專用，讓人員於環境中更明顯，以強化執勤安全。

蔡培慧表示，這款救護背心反光係數高，尤其光線照射下效果很好；此外，背心設計網狀透氣孔，較輕巧且散熱，還有多個口袋及魔鬼沾手機袋，方便放手機、手電筒、隨身文件等裝備；這款反光背心也不再是固定尺寸規格，可依人員身材調整合適寬度。

蔡培慧說，警察、消防人員維護地方功不可沒，她只是盡一點棉薄之力，很感謝消防人員付出，也盼藉捐贈救護反光背心來拋磚引玉，立法院和民間力量一起促進警消權益及安全。