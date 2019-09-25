想要順澤宮冠軍帽嗎？來彰化旅遊住宿就有機會

2019-09-25 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



旅秋冬補助9月1日上路，彰化縣政府因財政困難，無力加碼實質好處吸引外地旅客來彰化旅遊，卻計畫出「奇兵」方式招徠，那就是祭出爆紅的「順澤宮」冠軍帽贈送旅客，預期可帶起熱潮，不過具體遊戲規則還在研議之中。

挪威選手艾登勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽，讓順澤宮帽一夕爆紅，彰化也沾上不少光彩，各地湧到順澤宮索取冠軍帽民眾大排長龍，據非正式估計，到目前為止，登記索取已達4萬頂，非當搶手。

冠軍帽還帶動順澤宮周邊的商機，很多外地自行車車隊、包遊覽車旅客假日紛紛前來朝聖，餐飲業、特產店大發利市，還轉往彰化縣其他景點旅遊，「順澤宮冠軍帽」傳奇持續發燒中。

彰化縣政府城市暨觀光發展處靈機一動，利用民眾索取順澤宮冠軍帽熱潮，做為吸引遊客來彰化旅遊住宿的誘因，將擬定遊戲規則，只要符合一定條件就可以如願獲贈冠軍帽，但具體辦法還在研議之中。