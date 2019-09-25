103歲人瑞好體力 每周2次搭公車1小時 就是要品美食

2019-09-25 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



重陽節將至，台中市長盧秀燕今天到南區拜訪103歲人瑞江宋鋏妹奶奶，致贈市府重陽敬老禮金1萬元，並轉贈中央金鎖片。江宋鋏妹耳聰目明，平時早睡早起，每周固定2次特別從南區搭1小時公車，到北屯水湳市場買紅茶、紅龜粿，南區鄰里們都說，「江宋奶奶才是水湳市場活招牌！」

社會局統計，台中市有284名超過百歲人瑞，65歲以上長輩超過35萬人，目前最年長是住西區、115歲的劉張美玉，盧秀燕也將親自探望。

103歲江宋鋏妹育有7女、3男，生活中一大樂趣，就是到水湳市場品嘗美食，每月都要吃雞酒，平常喜歡喝紅茶、吃地瓜，過去能每天都自己搭1小時公車去，今年起由居家服務員陪同，每周2次造訪水湳市場，她如數家珍地說「南區買一杯紅茶要25元，水湳市場20元。」水湳市場的飲料店更因此製作江宋奶奶的人形立牌，讓她成為活招牌。

紅龜粿、炸番薯、榴槤也是江宋鋏妹愛吃的食物，江宋鋏妹說，沒有特別養生之道，多動、吃不忌口，「心情愉快最重要」。市議員邱素貞、李中、南區區長洪峰明、福平里長張啓龍也都說，江宋奶奶滿滿活力，很具有感染力。

盧秀燕聽完奶奶的分享，直說「阿嬤很酷！」並承諾，未來幾年會努力將台中市公車改善成「低底盤」公車，讓長輩、行動不便的民眾更方便上、下車。

社會局長彭懷真表示，台中市在今年7月恢復老人健保補助，減輕子女照顧負擔外，目前還有長青學苑、社區照顧關懷據點擴增，讓長輩能多外出，「敬老愛心卡」未來要朝多面向規畫使用。