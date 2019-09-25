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竹山鹿谷集集名間修路 南投縣府撥款千萬元

2019-09-25 16:44中央社 南投縣25日電

南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、名間鄉多條道路年久失修，甚至有騎士因此摔倒，南投縣政府將撥款約新台幣1200萬元修繕。

竹山鎮前山路一段到大禮路多年未重鋪破損路面，甚至曾有老人家及機車騎士路過摔倒，南投縣長林明溱、竹山鎮長陳東睦今天踏勘，希望趕在明年竹山燈會登場前改善，林明溱當場承諾施作並說，合計約520萬元經費全都撥交鎮公所執行，盼早日還給鎮民安全路況。

林明溱接著前往鹿谷鄉廣興村八德街、內湖村興產路，實地了解路面坑洞不平問題，對於居民陳情，林明溱允諾投入約250萬元改善；林明溱也踏勘集集鎮集鹿路、名間鄉南雲路改善工程，分別決定撥款260多萬元、150多萬元重鋪柏油路面。

名間鄉長陳文德等人反映，南雲路等鄉內道路損壞原因多為砂石車輾壓導致，林明溱說，因砂石車便道損壞待修，才未嚴格要求砂石車行駛專用便道，將責成南投縣警察局加強取締超重、超速砂石車，以進一步提升交通安全及道路養護成效。

林明溱表示，今天實地到竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、名間鄉了解6條道路現況，發現多處路面年久失修、充滿坑洞，經逐一踏勘，將核定總計約1200萬元經費，由公所或縣府工務處儘速辦理改善工程。

林明溱砂石集集

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